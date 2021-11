Sportförderung Treue Sponsoren bekennen sich zum Nidwaldner Skiverband Die Leistung des Verbands mit rund 3000 Mitgliedern wäre ohne eine breite Unterstützung aus der Gesellschaft kaum möglich.

Präsident Andreas Bossi begrüsste am Mittwochabend in der Location der Raiffeisenbank Nidwalden in Stans alle Sponsoren und Kantonsvertreter. Der Nidwaldner Skiverband (NSV) ist einer der Kantonalverbände des Zentralschweizer Schneesport-Verbands, welcher Swiss-Ski angegliedert ist. Momentan zählt er knapp 3000 Mitglieder. «Er fördert Emotionen, Leidenschaft und Ehrgeiz und will junge Menschen weiterbringen», so Andreas Bossi.

Alle Sponsoren vereint am NSV Sponsorenmeeting. Links aussen: Präsident Andreas Bossi und Vizepräsident Walti Odermatt. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 24. November 2021)

Der Ehrgeiz dürfe aber nicht überborden. Damit meinte Bossi den Vizepräsidenten und Marketingverantwortlichen, Walti Odermatt. Dieser humpelte wegen einer gerissenen Achillessehne an Stöcken und für ihn ist die Skisaison bereits gelaufen. «Wenigstens hat es mich und nicht mein Junior Marco erwischt», fügte Odermatt an und präsentierte den Sponsoren und Gönnern am nur alle drei Jahre stattfindenden Event eindrückliche Informationen.

32 Medaillen in 14 Jahren

Die Nidwaldner Sachversicherung unterstützt den NSV als Hauptsponsor bereits seit 1986, die Gönnervereinigung Ski 91 und der Kanton Nidwalden mit dem Sportfond auch schon viele Jahre. Glücklich äusserte sich Odermatt über die zehn Co-Sponsoren und die drei Bergbahn-Gönner, Beckenried-Emmetten, Titlis Rotair/Brunni und Luftseilbahn Fell-Chrützhütte. Getragen wird der Nidwaldner Skiverband von mehreren wichtigen Säulen. Das sind zum einen alle Sponsoren, die acht Skiclubs, das Regionale Leistungszentrum (RLZ) der «Begabtenförderung Ski alpin» in Hergiswil, die Sportmittelschule Engelberg und der Vorstand.

Das RLZ Hergiswil, präsidiert von Monika Wicki-Hess, ist eine Erfolgsgeschichte. 32 Medaillen an Jugend-Schweizer-Meisterschaften seit dem Jahr 2007 sind der verdiente Lohn. Rund 40 Kinder und Jugendliche und 25 Erwachsene sind in den beiden Kadern Ski alpin und Langlauf/Biathlon vertreten. Neun davon sind im Swiss-Ski-Kader. So zum Beispiel Marco Odermatt, Andrea Ellenberger, Natalie Gröbli, Semyel Bissig, Yannick Chabloz oder Delia Durrer.

«Ohne den Skiclub Langis-Schwendi wären wir im nordischen Bereich in Nidwalden fast kinderlos», schielt Odermatt etwas neidisch nach Obwalden. Im NSV-Kader (Langlauf und Biathlon) stammen die meisten (27) aus diesem Skiclub. «Ski-alpin-Profitrainer Heiko Hepperle steigt in die zehnte Saison und ist für uns ein absoluter Glücksfall, welcher mit dem zweiten Profitrainer Dominic Zimmermann hervorragend harmoniert», so Odermatt.

Der Skiclub als Lebensaufgabe

Zum nordischen Trainerteam gehört auch Dani Niederberger, der im 20-Prozent-Pensum das Nordic-Team im NSV unter seinen Fittichen hat. 20 Prozent arbeitet er für den ZSSV und 40 für die Sportmittelschule Engelberg. Die Sponsorengelder werden vorwiegend für das Trainerteam und das RLZ Hergiswil verwendet. Der NSV ist ein Topverband und wird von einem ehrenamtlichen, aber professionell arbeitenden Vorstand geführt. Auf die Frage, was ihn antreibe, sich für den NSV weiterhin einzusetzen, antwortete das langjährige Vorstandsmitglied Walti Odermatt: «Das habe ich mich auch schon gefragt. Es ist für mich eine Lebensaufgabe und ich kann im Verband etwas bewirken. Der heutige Sponsorenanlass ist eine Wertschätzung uns gegenüber und gibt mir Kraft und die nötige Motivation.»