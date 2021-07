Kanton Nidwalden ist beim Sprachtausch Spitzenreiter Der Kanton Nidwalden hat in der Austauschstatistik 2019/2020 der Volkschule die höchste Quote erreicht. Der Bildungsdirektor will darauf aufbauen.

Nidwalden ist Spitze, was den Sprachaustausch von Schülerinnen und Schülern betrifft. Das geht aus der Austauschstatistik im Schuljahr 2019/2020 hervor, dessen Rangliste der Kanton Nidwalden mit einer Quote von 7,2 Prozent anführt (Volksschule). «Dieser schöne Erfolg ist auf das kantonale Sprachenkonzept und insbesondere auf das Engagement der Lehrpersonen zurückzuführen», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei – obwohl sich die Quote eher in Grenzen hält. «Wir hoffen, dass dieser Prozentsatz in den kommenden Jahren noch steigt», sagt Bildungsdirektor Res Schmid. «Aber der Spitzenplatz motiviert uns, auf unserem Weg weiterzugehen.»

Der Weg führt seit 2017 entlang dem kantonalen Sprachenkonzept, das Austauschprojekte mit der Westschweiz enthält. «Die Umsetzung der diversen Projekte verläuft sehr erfreulich, was auch mit der Gewährung finanzieller Beiträge des Kantons zusammenhängt.» Beispielsweise werden Klassenlager in der Romandie unterstützt.

Neben dem Austausch im Klassenverbund finden auch Einzelaustausche statt: Schüler der 2./3. Oberstufe können im Rahmen des Programms «Vas-y! – Komm!» eine bis zwei Wochen im Unterwallis bei einer Familie wohnen und dort zur Schule gehen.

Auch das 12. partnersprachliche Schuljahr gewinnt an Beliebtheit. Es handelt sich dabei um ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die ihre obligatorische Schulzeit beendet haben und ihre Kenntnisse in Französisch vertiefen möchten. Sie besuchen dabei das letzte Schuljahr nochmal im Kanton ­Freiburg.

Lehrpersonen und Eltern motivieren

Hinter der guten Quote stecke das Engagement der Lehrpersonen. Sie würden motivieren und mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie selber Sprachaufenthalte absolvierten. «Ihnen ist es zu verdanken, dass die Bereitschaft der Nidwaldner Lernenden auf einen Austausch mit der Romandie steigt», heisst es in der Mitteilung. Für Res Schmid sind aber auch die Eltern grosse Motivatoren. Im Schuljahr 2019/2020 drückte Corona die Statistik, da etliche Austausche annulliert wurden. Einige wurden noch vor dem Lockdown angetreten. (zf)