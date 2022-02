SRK Unterwalden 14 Pflegehelferinnen und Pflegehelfer haben ihre SRK-Ausbildung abgeschlossen Seit dem 16. Februar können sich 13 Frauen und ein Mann offiziell «Pflegehelfer/-in SRK» nennen und in der Pflege Fuss fassen.

Ein Teil der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs Pflegehelferin oder Pflegehelfer SRK. Bild: PD

Pandemiebedingt ist ihr Lehrgang erst im März 2021 gestartet und hat 20 Schultage sowie ein 15-tägiges Praktikum umfasst: Nun dürfen sich 14 Absolventinnen und Absolventen des ersten Lehrgangs «Pflegehelfende SRK» nennen und ihr Zertifikat entgegennehmen.

Die meisten der Absolventinnen und Absolventen stammen aus der Region und würden heute in einer festen Anstellung in der Pflege arbeiten, schreibt das SRK Unterwalden. Das Ziel, in der Pflege Fuss zu fassen, sei also erreicht. «Der Lehrgang bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich ein Grundwissen in pflegerischen und betreuerischen Themen anzueignen», wird Erika Spichtig, Bereichsleiterin Bildung vom SRK Kantonalverband Unterwalden, in der Medienmitteilung des Verbands zitiert. (mah)