Stabsübergabe im Eventcenter Seelisberg Seit 17 Jahren wird die ehemalige Kiesgrube am Eingang zum Dorf Seelisberg für Fahrtrainings und -events genützt. Jetzt übergibt Firmengründer Hans Schori die Verantwortung in jüngere Hände. Christoph Näpflin

Joshua Reynolds und Yves Meyer mit Hans Schori (von links) bieten weiterhin nebst den Fahrsicherheitstrainings auch Driften auf Schnee und Eis an. (Bild: Christoph Näpflin, Seelisberg, 15. Dezember 2018)

Über viele Jahre wurde direkt an der Zufahrtsstrasse am Dorfeingang von Seelisberg Kies abgebaut. Im Jahr 2002 übernahm Hans Schori die Kiesgrube Laui und erhielt die Bewilligung, auf dem Gelände Fahrsicherheitstrainings durchzuführen. Der Platz wurde immer beliebter und auch Autoimporteure zeigten zunehmendes Interesse, um Produkte einem ausgewählten Zielpublikum vorstellen zu können.

So baute Hans Schori im Jahr 2007 neue Infrastrukturen, welche dem wachsenden Interesse nach Fahrveranstaltungen Rechnung trugen. Es entstanden eine Trainingspiste sowie Theorie- und Eventräume. Am 29. Juni 2013 konnte dann nach einer umfassenden baulichen Erweiterung die heutige Anlage in Betrieb genommen werden. Zahlreiche Handwerker aus der Region fertigten einen attraktiven Blockhauskomplex, eine hochmoderne Fahranlage mit Gleitflächen und Schleuderplatten sowie vielen weiteren Details. Das Event- und Verkehrssicherheitszentrum in Seelisberg zählt heute zu den attraktivsten Aus- und Weiterbildungsstätten für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker jeglicher Kategorie und beschäftigt über 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Das Gefühl fürs Autofahren im Blut

Das Flair für das Autofahren hat Hans Schori als vielfacher Sieger von Bergrennen im Blut. Joshua Reynolds und Yves Meyer haben dieses Flair für den Motorsport ebenfalls. Yves Meyer fuhr kürzlich in Tokio beim internationalen FIA Drifting Cup auf den hervorragenden zweiten Platz.

«Es ist mir ein Anliegen, rechtzeitig die Nachfolge zu regeln und jungen Berufsleuten die Chance zu geben, ihren eigenen Betrieb aufzubauen», erklärt Hans Schori den Hintergrund für die Übergabe der Verantwortung an die beiden noch nicht 30-jährigen neuen Geschäftsinhaber, die bereits im Betrieb tätig sind. Sämtliche Mitarbeitende werden weiter beschäftigt und auch der lokal-regionale Charakter bleibt erhalten.

Die Jungunternehmer können auf einer interessanten und erfolgreichen Basis aufbauen. Im Eventcenter Seelisberg werden vom Motorrad über Personenwagen bis zum Reisecar alle Führerausweiskategorien aus- und weitergebildet. Dazu kommen verschiedene Test- und Einstellungsfahrten, aber auch Plausch- und Sportanlässe haben Platz. Fast täglich finden im Eventcenter Seelisberg Anlässe, WAB-Kurse oder von Autoimporteuren organisierte Präsentationen statt. Mit weiteren Produkten wie Winterfahrtrainings in Ambrì ist das Eventcenter Team auch ausserhalb von Seelisberg aktiv. «Natürlich werden wir auch weiterhin am Freitag und Samstag das beliebte Winterdrifting auf Schnee und Eis für jedermann anbieten oder den Langlaufevent zusammen mit Seelisberg Tourismus organisieren», erklären Yves Meyer und Joshua Reynolds.