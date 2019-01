Nationalratswahlen: Die SVP Nidwalden setzt weiter auf Peter Keller Wie erwartet hat die SVP am Mittwochabend ihren Nationalrat Peter Keller für eine weitere Legislatur nominiert. Der 47-jährige Hergiswiler sitzt seit 2011 für Nidwalden in der grossen Kammer. Ein klares Nein gab es zur Zersiedelungsinitiative. Oliver Mattmann

Peter Keller (links) erhält von SVP-Vizepräsident Markus Walker eine Stärkung geschenkt für seine weitere Arbeit in Bern. (Bild: Oliver Mattmann (Hergiswil, 16.Januar 2019))

«Sehr gerne würde ich eine dritte Legislatur anhängen», sagte Peter Keller Mitte Dezember gegenüber unserer Zeitung im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019. Zumindest seine Parteigenossen haben dagegen rein gar nichts einzuwenden. Sie haben den 47-jährigen Journalisten und Kommunikationsberater an der SVP-Versammlung vom Mittwochabend in Hergiswil – seinem Wohnort – einstimmig und unter Applaus für weitere vier Jahre als Nidwaldner Nationalrat nominiert. Peter Keller bedankte sich für das entgegen gebrachte Vertrauen und versicherte, dass er alles daran setzen werde, dieses auch in Zukunft zu erfüllen. Markus Walker, Vizepräsident der kantonalen SVP, lobte Keller als geradlinigen und ehrlichen Politiker, der in Bundesbern über die Parteigrenzen hinaus Respekt geniesse.

Der Hergiswiler übt das Amt als einziger Nationalrat von Nidwalden seit 2011 aus. Damals gelang es ihm respektive der SVP, der FDP den frei werdenden Sitz von Edi Engelberger abzuluchsen. Der liberale Gegenkandidat, Heinz Risi, sowie Conrad Wagner von den Grünen hatten damals klar das Nachsehen. 2015 deutete schon vieles auf stille Wahlen hin, als Keller mit dem parteilosen Zürcher Journalisten Andreas Fagetti doch noch einen Kontrahenten bekam. Allerdings blieb dieser am Ende chancenlos und Keller unangefochten im Amt.

Ob Peter Keller auch dieses Mal Konkurrenz erhalten wird, ist derzeit noch offen. Möglich ist, dass die CVP oder linke Kreise im Verlauf des Frühlings ebenfalls ihre Ambitionen anmelden werden. Die FDP dürfte sich mit Hans Wicki, der wie Keller wieder antreten möchte, auf die Verteidigung ihres Ständeratssitzes konzentrieren. Dieser Posten ist an der SVP-Versammlung kein Thema gewesen, die Partei konzentriert sich voll und ganz auf die Nationalratswahlen.

Zur Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen, über die das Schweizer Volk am 10. Februar abstimmt, fasste die SVP Nidwalden eine deutliche Nein-Parole. 70 Nein- zu 1 Ja-Stimme bei 5 Enthaltungen lautete das Verdikt.