Stans 64-Jähriger stürzt beim Abstieg vom Pilatus 60 Meter in die Tiefe – und verstirbt noch vor Ort In Stans ist am Samstag ein Mann aus dem Kanton Zürich auf dem Pilatus, im Bereich Chriesiloch, verunfallt. Er hat seine Verletzungen trotz raschem Reanimationsversuch nicht überlebt.

Am Samstag ist ein 64-jähriger Wanderer aus Zürich kurz vor 14 Uhr im Bereich Chriesiloch am Pilatus in Stans verunfallt. Beim Abstieg ist er vom Wanderweg abgekommen und rund 60 Meter im Gelände abgestürzt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnten Ersthelfer und die Rega den Mann schnell lokalisieren. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen ist der Mann seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen.

Wieso der 64-Jährige vom Wanderweg abkam, ist noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden untersuchen zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang. (rad)