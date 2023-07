Stans Anzeige wird zum Bumerang: Angetrunkener Automobilist fährt selbstständig zur Polizei Am Dienstag begab sich ein Fahrzeuglenker zur Polizei, um eine Anzeige gegen einen anderen Autofahrer aufzugeben. Bei der Tatbestandsaufnahme wurden beim Anzeigeerstatter Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt.

Nicht ganz alltäglich, was sich am Dienstag, 25. Juli, auf dem Polizeiposten in Stans ereignete: Um 16.30 Uhr fuhr ein einheimischer Autofahrer mit seinem Fahrzeug zum Polizeiposten, um einen anderen Automobilisten wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz anzuzeigen, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Bei der Tatbestandsaufnahme stellten die Polizisten beim Anzeigeerstatter Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Blutalkoholgehalt von 0,52 Promille. Da der Beschuldigte angab, dass der Alkoholkonsum bereits längere Zeit zurücklag, wurde durch die Staatsanwaltschaft Nidwalden eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Den Heimweg musste der Fahrzeuglenker zu Fuss antreten. Er wird nun an die Staatsanwaltschaft Nidwalden verzeigt und muss mit einem Entzug des Führerausweises rechnen. (dvm)