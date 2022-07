Stans Aqwa-Mitarbeitende fuhren fast 3000 Kilometer mit dem Velo Die Premiere schlug ein. Für «Bike to Work» traten die Mitarbeitenden der Stanser Firma kräftig in die Pedale. Einige sind gar definitiv aufs Velo umgestiegen.

Sie traten für Aqwa bei «Bike to Work» in die Pedale (von links): Guido Hollenwäger, Dominik Bachmann, Fernando Santos und Christoph Joller. Bild: PD (Stans, 15. Juni 2022)

Im Mai und Juni tauschten Mitarbeitende schweizweit für ihren Arbeitsweg das Auto gegen das Velo ein. Gegen 3000 Betriebe mit über 80'000 Mitarbeitenden machten dieses Jahr bei der nationalen Aktion «Bike to Work» (mit dem Velo zur Arbeit) mit – initiiert von Pro Velo Schweiz, dem nationalen Dachverband der Velofahrenden. Erstmalig nahm auch die Aqwa AG teil.

16 der 50 Mitarbeitenden, verteilt auf vier Teams, nahmen im Mai und Juni im Schnitt mindestens jeden zweiten Tag das Velo. Alexa Jakober, die beim Stanser Unternehmen in der Riedenmatt die Aktion ins Leben rief, spricht von einer gelungenen Premiere. 367 Tage und 2840 Kilometer seien zusammengekommen. Sechs Personen seien gar jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit gefahren. Die Hälfte der Teilnehmenden habe sich gar entschlossen, regelmässig mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Auf den Geschmack ist auch sie selber gekommen. Um 6 Uhr fährt sie an Arbeitstagen mit dem E-Bike zu Hause auf dem Ramersberg ob Sarnen los und trifft dann in Sarnen ihre Kollegin aus Sachseln. «Wir geniessen die gemeinsame Velofahrt frühmorgens durch den Kernwald», schwärmt sie. Wenn es nach ihr ginge, ist Aqwa auch nächstes Jahr wieder dabei.