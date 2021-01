Nidwalden Auch VCS verzichtet auf eine Beschwerde für das Projekt Stans West Mit der Umfahrungsstrasse geht's einen Schritt weiter. Der VCS will keine Beschwerde einreichen. Die Regierung will das Projekt vorantreiben.

Die geplante Entlastungsstrasse Stans West zwischen Rotzloch- und Ennetmooserstrasse entlang des Zentralbahn-Trassees nimmt Fahrt auf. Nun verzichtet auch der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), Sektion Ob- und Nidwalden darauf, eine Beschwerde einzureichen, wie er am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb. Er hatte vorgängig eine Einwendung eingereicht, welche vom Landrat Ende November abgewiesen wurde. In der gleichen Sitzung entschied das Parlament, gegen den Willen der Regierung nicht mehr weiter zuzuwarten und den Auftrag für die Erarbeitung des Projektes zu erteilen.

In seiner Einwendung kritisierte der VCS insbesondere die fehlende Variantenprüfung, die geringe Entlastungswirkung der geplanten Strasse, die mangelhafte Koordination mit der Gemeinde Stans und das Fehlen flankierender Massnahmen.

«Wir stellen fest, dass die bisherige Entwicklung und der letzte Landratsbeschluss zur Entlastungsstrasse das Bundesrecht und den behördenverbindlichen kantonalen Richtplan verletzen», schreibt der VCS weiter. Auch bedauere er den Entscheid des Landrates, der womöglich auch eine Mitfinanzierung durch den Bund gefährde.

Trotzdem verzichtet der VCS Ob- und Nidwalden auf eine Beschwerde. Präsident Daniel Daucourt erklärt: «Stans braucht im Westen eine Umfahrungsstrasse, um das Dorf vom Durchgangsverkehr zu entlasten und für Bevölkerung, Fussgänger und Velofahrende sicherer und attraktiver zu machen. Eine Beschwerde hätte die Umsetzung verzögert.» Mit dieser vom Landrat ausgearbeiteten Variante könne der VCS leben, solange die benötigten flankierenden Massnahmen durch Kanton und Gemeinde zeitgleich realisiert werden.

Baudirektor Josef Niederberger widerspricht in gewissen Punkten: «Der Richtplan wird nicht verletzt, da dieser eine solche Linienführung vorsieht.» Und mit geeigneten Verkehrsmassnahmen werde auch im Stanser Dorf eine Verkehrsentlastung erreicht. Eine Mitfinanzierung durch den Bund sei kaum zu erwarten, bei einem solchen kantonalen Projekt.

Auch Gemeinde und Genossenkorporation verzichten auf einen Weiterzug

Bereits schon früher stand fest, dass die Gemeinde Stans und die Genossenkorporation Stans den Landratsentscheid akzeptieren und auf einen Weiterzug ihrer Einwendung verzichten. Der Gemeinderat hatte insbesondere die geringe Entlastungswirkung der Strasse und den fehlenden Beitrag zur Siedlungsentwicklung kritisiert. Mit der Einsprache beantragte die Gemeinde, das Projekt nicht zu genehmigen, sondern zur ergänzenden Untersuchung und erneuten Projektierung und Planauflage an die Baudirektion zurückzuweisen. «Wir sind der Meinung, dass dies nicht der richtige Weg wäre, um miteinander zu einer guten Lösung zu gelangen», erklärte damals Gemeinderätin Sarah Odermatt. Man werde sich nun mit der Frage befassen, wie flankierende Massnahmen auch ausserhalb dieses Bauprojekts angeschoben werden könnten, um dannzumal die Entlastungswirkung der kommenden Umfahrungsstrasse Stans West verbessern zu können.

Der Genossenrat Stans begründete seinen Verzicht auf einen Weiterzug damals damit, dass der Landrat mit seinem Entscheid, die Strasse schmäler zu machen, den Erhalt von rund 800 Quadratmetern Kulturland sichert. Die Korporation hatte in ihrer Einsprache unter anderem Realersatz für wegfallende Landwirtschaftsflächen und den Verzicht auf einen Grünstreifen respektive einen geringeren Landverbrauch verlangt.

«Wir machen uns nun, wie vom Landrat verlangt, mit Volldampf an die Arbeit, um ihm im Frühjahr 2022 ein ausgearbeitetes Projekt vorlegen zu können», sagt Josef Niederberger weiter.