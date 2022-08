Stans Baustart für das Pflegezentrum an der Nägeligasse Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden investiert 50 Millionen Franken in drei neue Gebäude.

Spatenstich für das Pflegezentrum an der Nägeligasse (von links): Magdalena Steiger und Julia Meierhans (Lussi+Partner), Urs Schaub, Geschäftsführer Nägeligasse, Architekt Thomas Lussi, Stiftungsratspräsidentin Marianne Blättler, Stiftungsrat Björn Britschgi, Claudio Clavadetscher und Patrik Rohrer (Archbau, Baumanagement). Bild: Martin Uebelhart (Stans, 30. August 2022)

Seit Mitte August stehen Bagger beim «Haus zum Allweg» der Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden an der Stanser Nägeligasse. Das Gebäude wird in den kommenden Wochen abgerissen. Das schafft Platz für den ersten von drei Neubauten auf dem Gelände des Alters- und Pflegeheims. «Bis Ende 2024 entsteht hier unser neues Pflegezentrum», sagte Stiftungsratspräsidentin Marianne Blättler am Dienstagmorgen beim Spatenstich. Neben Räumen für die Administration, Sitzungszimmern und einem Raum der Stille werden auf drei Geschossen 70 Pflegeeinzelzimmer entstehen. «Wenn das Gebäude fertig ist, werden die Bewohnerinnen und Bewohner der Nägeligasse Ost und West ins neue Haus zügeln», so Marianne Blättler. Dann werde das ehemalige Spitalgebäude abgebrochen und an seiner Stelle entstünden bis Ende 2026 zwei Häuser mit 30 altersgerechten Wohnungen in unterschiedlichen Grössen. Bei einem Gebäude sollen nach den Plänen der Stiftung im Erdgeschoss eine Arzt- und eine Physiotherapiepraxis einziehen. «Das genaue Konzept steht noch nicht ganz fest, doch wir möchten ein noch besser ausgestattetes Seniorenzentrum werden», hielt Marianne Blättler fest.

Planung läuft seit sechs Jahren

Für die drei neuen Gebäude investiert die Stiftung rund 50 Millionen Franken. «Wir planen seit sechs Jahren an der Um- und Neugestaltung der ‹Nägeligasse›. Wir konnten die notwendigen Rückstellungen machen und haben einige liquide Mittel auf der Seite. Zudem sind die bestehenden Gebäude schon sehr gut amortisiert», sagte die Stiftungsratspräsidentin. Einen grossen Teil des Geldes werde die Stiftung bei Banken aufnehmen müssen. «Uns kommt zu Gute, dass der Betrieb während der ganzen Bauzeit weiterläuft», erklärte Marianne Blättler. Gespart habe man überdies durch den Verzicht auf ein Provisorium.

Visualisierung des Bauprojekts der Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden an der Nägeligasse in Stans. Visualisierung: Pyxel GmbH und Lussi + Partner Architekten/PD

Geplant hat das Gebäude das Architekturbüro Lussi+Partner AG aus Luzern. Nach dem Gewinn des Projektwettbewerbs 2019 haben Thomas Lussi und seine Mitarbeitenden das Bauvorhaben zur Baureife weiter geplant. Anfang 2022 hat die Gemeinde Stans die Baubewilligung erteilt. «Es ist für uns eine Ehre, hier bauen zu dürfen», sagte Thomas Lussi. Für das Büro und ihn als Bürger von Stans sei dies ein sehr spannendes Projekt. Er rühmte die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung. «Wir sind überzeugt, dass hier sehr ansprechende Gebäude entstehen», betonte er. Man wolle nachhaltig bauen, dass die Gebäude langlebig seien und energetisch auf dem neuesten Stand. Eine Herausforderung sei im aktuellen Umfeld termin- und kostengerecht zu bauen.

Vor kurzem konnte die Stiftung die Erweiterung der Demenzabteilung in Betrieb nehmen. Dort steht nun mit 24 Betten doppelt so viel Platz zur Verfügung wie zuvor. In Angriff genommen wird zudem auch die Renovation des denkmalgeschützten Keyserhauses an der Nägeligasse 23. Seit dem Jahr 2000 führt der Verein Chinderhuis Nidwalden in der Liegenschaft eine Kindertagesstätte.