Stans Benefizkonzert im Senkel unterstützt Nidwaldner Projekt in Togo Am nächsten Samstag bietet sich die Gelegenheit, im Senkel in Stans tolle Musik zu hören und ein Weiterbildungsprojekt in Afrika zu unterstützen.

Wer im Schnyderpark in Stans in den ersten Stock hinaufsteigt, dem wird neben Parkettböden auch afrikanisches Kunsthandwerk aus Burkina Faso und Ghana – Elefanten- und Flusspferdfiguren, Körbe, Stoffe, Schmuck – zum Kauf angeboten. Der Erlös kommt der Hilfsorganisation Help the Isolated Needy (Hison) zugute, an der die Buochser Familie Schnyder seit vielen Jahren massgeblich beteiligt ist. Vor kurzem eröffnete der Verein in Togo eine Schule, die nach Auskunft von Doris Schnyder in Zukunft auch für Erwachsenenkurse genützt werden soll. «Da die Leute sehr weit laufen müssen und wir ja mit den Ärmsten zusammenarbeiten, die weder Auto noch Geld für ein Hotel haben, möchten wir ihnen während der Kurse in den Schulungsräumen auch kostenlose Schlafplätze anbieten.»

Die in Togo, Ghana und Burkina Faso realisierten Projekte kosten Geld. So werden im Schnyderpark immer wieder Ausstellungen organisiert, die helfen, die Ausgaben in Afrika zu decken. Am 22. Oktober soll das auch die Musik tun. Doris Schnyder überzeugte mit Dom Beech, Perhaps und Vlada drei Bands, im Senkel ohne Gage aufzutreten.

Dominic Bucher (links) und Yann Beaud bilden das Duo Dom Beech. Bild: PD

Dominic Bucher von Dom Beech ist ein Bekannter der Familie Schnyder. «Wir unterstützen gerne eine gute Sache, und besonders für mich als angehende Lehrperson ist es toll zu wissen, dass sich Hison für Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene in Afrika einsetzt», so Bucher. Bei Peter Waser von Perhaps klingt es ähnlich: «Nach kurzer Rücksprache mit meinen Band-Gspänli konnte ich Doris mit Freude zusagen.» Der bekannte Aargauer Sänger Vladimir Tajsic wurde durch den Stanser Tino Herger auf das Konzert aufmerksam: «Wir freuen uns darauf, im Senkel mit unserem Auftritt ein wertvolles Hilfsprogramm zu unterstützen.»

Britpop, Funk, Jazz und Gospel

Am Samstag wird für junge und ältere Semester ein abwechslungsreiches Programm geboten. Perhaps, eine Coverband aus Alpnach, hat sich auf Britpop spezialisiert. Flavio von Rotz, Emil Mihajilov, Beat Frey und Peter Waser stehen dabei auf der Bühne. Die Fans der Band freuen sich schon auf den Moment, wenn die Musiker die Bühne betreten, denn sie wechseln für jedes Konzert das Outfit. Das Duo Dom Beech besteht aus den zwei Nidwaldner Gitarristen Yann Beaud und Dominic Bucher, die seit 2019 eigene Songs spielen und am Samstag ihre Indie-Folk-Songs präsentieren werden.

Die Coverband Perhaps aus Alpnach. Bild: PD

Nach den Konzerten spricht Doris Schnyder über Hison und zum Abschluss zeigt der Sänger Vladimir Tajsic, der in den USA mit Künstlern wie Whitney Houston, Sting oder Michael Jackson zusammenarbeitet hat, sein Können. Vlada präsentiert zusammen mit seiner fünfköpfigen Band hauptsächlich seine eigenen Songs, eine Mischung aus Soul, Funk, Jazz und Gospel. Der Sänger hofft, dass er das Publikum zum Mitsingen und Tanzen animieren kann.