Stans Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrkollision Zwischen der Pilatuskurve und dem Kreisel Allmend ist es am Montagnachmittag zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Eine 52-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann fuhren am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr hintereinander auf der Ennetbürgerstrasse in Richtung Kreisel Allmend. Kurz vor dem Kreisel Allmend kam es zu einer Auffahrkollision zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Abend mitteilt, mussten anschliessend beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemlufttest habe einen Wert von über 1 Promille ergeben. Der Führerausweis sei dem Mann polizeilich abgenommen worden. (stg)