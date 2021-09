Stans Boutiquehotel Stanserhof feiert Neueröffnung Nach sechsmonatiger Umbauzeit ist das Boutiquehotel Stanserhof wieder offen.

Der Stanserhof hat ein Facelift erhalten. Bild: PD

Das neu eröffnete Boutiquehotel Stanserhof hat 24 komplett renovierte und individuell neu eingerichtete Zimmer sowie die Boutique Junior Suite mit eigenem Jacuzzi mit Aussicht auf das Stanserhorn. Dazu eine grosszügige Lounge als Wohnzimmer und alles, was Individualreisende auf der Suche nach dem Glück der Zentralschweizer Berge brauchen. Für das Essen sorgt das Pop-up-Restaurant von Bruno Odermatt. Das ganze Parterre ist jetzt eine grosse Lounge und auf Tradition und Brauchtum ausgerichtet, heisst es in einer Mitteilung. Die Lounge steht auch externen Gästen offen, hier werden Getränke und Snacks serviert. Und für Nachtschwärmer bleibt die Buddha-Bar mit ihrer grossen Auswahl an Drinks und Snacks unverändert bestehen.

Nach sechs Monaten Umbauzeit ist das Glück der Berge jetzt auch im Boutiquehotel Stanserhof zu Hause, voll und ganz ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Wanderer und Bikerinnen. Ein wunderbarer Neustart für das Boutiquehotel Stanserhof, das in seiner 130-jährigen Geschichte einmal mehr voll und ganz mit der Zeit geht. (pd/sok)