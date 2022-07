Stans Chilbi-Plausch kurz vor Ende der Schulsommerferien: Die Schmiedgass-Chilbi öffnet wieder die Tore Nach einem vierjährigen Unterbruch wird die Schmiedgasse in Stans wieder in ein Chilbi-Areal verwandelt. Mittendrin: Ein Riesenrad zum Geniessen.

Am letzten Samstag der Schulsommerferien ist Chilbi angesagt. Nach vierjähriger Pause findet am 20. August wieder die Schmiedgass-Chilbi in Stans statt. Alle zwei Jahre findet die Chilbi normalerweise statt, wegen der Pandemie wurde die letzte Ausgabe kurzerhand in eine Tavolata – also sozusagen in eine grosse Tischgemeinschaft – verwandelt: Tische, Stühle, Grill, Getränke, Spiele und vieles mehr wurde in die gesperrte Gasse für das nachbarschaftliche Fest gestellt.

Heuer jedoch soll die Schmiedgass-Chilbi wieder in alter Form stattfinden. Wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben, finden sich am Anfang und Ende der Schmiedgasse viele altbekannte Attraktionen wie etwa die Holzrutschbahn von der Mürgstrasse in die Schmiedgasse, das Flaschenfischen, die Kegelbahn, das Büchsenschiessen, die Schiessbude, der «Malistand» und vieles mehr.

Die Holzrutschbahn von der Mürgstrasse in die Schmiedgasse wird an der diesjährigen Schmiedgass-Chilbi auch wieder installiert. Bild: PD

«Natürlich gibt es wieder diverse Beizli mit musikalischer Unterhaltung», schreiben die Organisatoren. Von Rock-Pop, südamerikanischen Rhythmen, Folk bis zum Ländler sind ganz viele Musikrichtungen vertreten. Als Liveact im Programm stehen unter anderem Riverstones, Los Problemlos, DJ Espresso, Gin Stories sowie das Echo vom Stanserhorn, das Schwyzerörgeli-Trio Zimmermann Lussi und der Ennetmooser Gruess. Und auch der Umzug mit den Trommeln und Gästen dürfe an der Schmiedgass-Chilbi nicht fehlen.

Riesenrad Mitten in Stans

Neben den altbewährten Attraktionen der Schmiedgass-Chilbi – die Anfänge der Chilbi gehen zurück bis ins Jahr 1955 – haben sich die «Schmiedgässler» für dieses Jahr eine besondere zusätzliche Attraktion überlegt: ein Riesenrad. Dieses soll kleine und grosse Gäste in luftige Höhe drehen. «Ein Riesenrad ist der Chilbi-Klassiker und war schon lange unser Traum. Zudem darf es schon auch etwas gemütlich zu und her gehen in unserer Gasse», schreiben die Organisatoren in der Mitteilung. Um 15 Uhr an besagtem 20. August werden die Türen zur Schmiedgasse geöffnet, der Festbetrieb dauert bis 1 Uhr. «Die berühmte, von Stans umgebene ‹Freie Republik Schmiedgasse› ist bereit für das grosse Fest.»