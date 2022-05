Stans Dank Albert Koechlin Stiftung: Die «Bunte Spunte» wird gefördert Das geplante Gemeinschaftszentrum in Stans erhält weitere Fördergelder der Albert Koechlin Stiftung.

Die Vereine Bistro Interculturel und Spuntan lancieren mit Fördergeldern der Koechlin Stiftung das Projekt «Bunte Spunte». Bild:

Philipp Unterschütz

Der Verein Bistro Interculturel und der Verein Spuntan bauen im Kanton Nidwalden, zentral in Stans, ein Gemeinschaftszentrum «die bunte Spunte» auf. Beide Vereine haben zum Ziel, die Kohäsion in der Nidwaldner Gesellschaft zu stärken. Deshalb wollen sie ein niederschwelliges, partizipatives Gemeinschaftszentrum aufbauen (wir berichteten).

Mit ihrem Förderprogramm «piiik» unterstützt die Albert Koechlin Stiftung innovative Ideen aus der Innerschweiz. Der Fokus des Förderprogramms liegt auf Projekten, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. In der ersten Phase des Förderprogramms erhielten «die bunte Spunte» und 46 weitere Projekte bereits je 3000 Franken als einmaligen Unterstützungsbeitrag zur Ausarbeitung der Idee.

«Dank des zweistufigen Jurierungsprozesses hatten wir die Chance zu sehen, wie sich aus skizzierten Ideen spannende und sinnhafte Projekte entwickelten. Engagierte Menschen und Institutionen aus der Innerschweiz zeigten in den sechzehn vorliegenden Projektbeschrieben konkret auf, wie der Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden kann», wird Anna Balbi, Projektleiterin des Förderprogramms, in einer Medienmitteilung zitiert.

Nidwaldner Projekt sticht Konkurrenz aus

Im Rahmen einer Ausschreibung für Förderbeiträge hat eine Fachjury sechs Projekte ausgewählt, die nun weitere Beiträge für die Umsetzungsphase erhalten. Der Jury sei es nicht leichtgefallen, aus den 16 Eingaben eine Auswahl zu treffen. Die Albert Koechlin Stiftung unterstützt die sechs ausgewählten Projekte während dreier Jahre mit insgesamt 770000 Franken sowie mit Beiträgen an die Beratung durch Fachpersonen. Zu diesen Projekten gehört auch «die bunte Spunte».

Eine Idee mit grossem Potenzial

Beim Gemeinschaftszentrum «die bunte Spunte» handle es sich um eine Initiative der etablierten Organisationen Bistro Interculturel und Verein Spuntan, die mit dem Gemeinschaftszentrum in Nidwalden gemeinsam ein Begegnungs- und Kohäsionsprojekt lancieren, so die Würdigung der Fachjury.

Diese Kooperation und die Projektidee habe grosses Potenzial. Gemeinsam mit der Bevölkerung werde ein interkul­turelles und ausserordentlich partizipatives Angebot des Austausches und Wissenstransfers entwickelt. (nke)