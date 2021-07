Stans Dank Festival «'s Niederderfli»: Der Ausgeh-Sommer ist gerettet Das Festival «'s Niederderfli» läuft seit zwei Wochen und ist sehr gut besucht. Das zeigt, wie gross das Nachholbedürfnis bei den Ausgehwilligen ist. Die noch bessere Meldung: Das Festival dauert bis Mitte Oktober.

Gemütlich, spannend, schön: Im Stanser Niederdorf beim Getränke Lussi ist jedes Wochenende was los. Bild: PD/ Tino Scherer

Seit bald zwei Wochen läuft im Areal von Getränke Lussi in Stans das Musikfestival «'s Niederderfli»: Jeweils von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich der Platz zwischen den beiden Lussi-Gebäuden in ein kleines, aber feines Festivalgelände, wo Bands live spielen, DJs auflegen und sonntags Familien mit ihren Kindern Spiele spielen können. Abwechselnd sind verschiedene Foodtrucks vor Ort, es gibt eine grosse Bar, eine Lounge und natürlich viele Festbänke. Passend zum aktuellen Regenwetter ist einerseits fast das ganze Gelände durch das grosse Dach zwischen den beiden Lussi-Gebäuden überdeckt. Anderseits befindet man sich trotzdem im Freien, was die Coronabestimmungen wesentlich erleichtert.

Und das Schönste: Das Festival dauert noch bis Mitte Oktober. Das bedeutet: «'s Niederderfli» wird den ganzen Sommer über zum Treffpunkt für alle, die endlich wieder mal mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen, essen gehen und natürlich Musik hören wollen. Egal welchen Alters. Das musikalische Spektrum der auftretenden Bands ist vielseitig: Von Ländlerformationen über Singer-Songwriter bis zu Rockbands und Rap-Crews wird jede Stilrichtung vertreten sein. Kurz: Dieses Festival rettet den Nidwaldner Ausgeh-Sommer, der ansonsten wegen der aktuellen Coronasituation nur sehr zögerlich wieder in die Gänge kommt. Zwar ist jeweils um 23 Uhr schon wieder Schluss, aber lieber bis elf als gar nicht.

Grosses Nachholbedürfnis trotz Wetterkapriolen



Veranstaltet wird «'s Niederderfli» von denselben elf Leuten, die letztes Jahr die «Muisiglanzgmeind» wiederbeleben wollten, was aber wegen der Lockdowns nicht möglich war. Das Festival «'s Niederderfli» ist aber kein Ersatz für die «Muisiglanzgmeind», sondern das Ergebnis des ungebrochenen Tatendrangs der Organisatoren. Und die sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Sommerfestivals. «Wir spüren sehr klar ein Nachholbedürfnis der Leute, die trotz der Wetterkapriolen der letzten Tage ans Festival kommen», sagt Flavio Odermatt, Leiter Marketing des OKs. «Das sehen wir an den Reaktionen, wenn wir um elf Uhr Feierabend machen, aber auch an den vielen positiven Rückmeldungen, die wir in den sozialen Medien erhalten.» Und am Blechkässeli, das jeweils die Runde macht: Die Gage der Bands und DJs besteht aus einem kleinen Betrag der Veranstalter und eben diesem Kässeli, in das die Besucherinnen und Besucher legen können, was sie wollen.

«Die Leute sind froh, dass wieder etwas los ist, dass sie sich wieder treffen können. Deshalb zeigen sie sich auch gegenüber den Bands mit einem Zustupf dankbar»,

sagt Flavio Odermatt. Umgekehrt sind natürlich auch die Bands froh, können sie endlich wieder live auftreten. Denn genau das ist ja Sinn und Zweck einer jeden Band.

Diejenigen, die am «Niederderfli» spielen, stammen übrigens zum grössten Teil aus der Region, sprich aus Nidwalden und Obwalden. «Und wir erhalten viele Anfragen von auswärtigen Bands», sagt Flavio Odermatt. Dass diese Anfragen positiv beantwortet werden, ist durchaus möglich. Denn die Programmierung des Festivals ist nicht abgeschlossen, es entsteht quasi in rollender Planung. Odermatt: «Wir haben noch einige Abende frei für Bands, unser Programm entsteht fortlaufend. Das Festival dauert ja bis Mitte Oktober, wir haben viel Zeit.»