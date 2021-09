Stans Das Feministische Kollektiv Nidwalden lädt ein zum «kreativen Austausch» Am kommenden Wochenende werden in Stans zwei Veranstaltungen zu Gleichstellungsthemen und anderem abgehalten.

In Nidwalden hat sich kürzlich das «Feministische Kollektiv» gegründet. Am kommenden Wochenende veranstaltet dieses nun in Stans einen Kennenlernanlass, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Veranstaltung mit dem Namen «Denk-mal» finde statt in Anlehnung an die Transparente zu den Frauenstreiks, die das Stanser Winkelried-Denkmal am 14. Juni 1991 und auch 2021 schmückten. Die Veranstaltung finde gemeinsam mit den «Frauen der Zentralschweiz» (Fra-Z) und in Kooperation mit dem Stanser Veranstaltungsort Chäslager statt.

Zum Frauenstreik am 14. Juni wurde das Winkelried-Denkmal mit einem Transparent versehen. Bild: PD/Edi Ettlin

Der Anlass beginnt am Freitagabend (18.30 Uhr) mit dem neuesten Film der Nidwaldner Künstlerin Thaïs Odermatt. Ihr erster Kino-Dokumentarfilm «Amazonen einer Grossstadt» wurde beim Schweizer Filmpreis als bester Abschlussfilm prämiert. Nach dem Film wird die Filmemacherin, gemeinsam mit weiteren Frauen aus Nidwalden, dem Publikum auf dem Podium für Fragen zur Verfügung stehen. Der Samstag (13 bis 17 Uhr) findet bei gutem Wetter im neuen, wandernden Zelt der Fra-Z statt, welches eigens für den Anlass vor dem Spritzenhaus aufgebaut werde. Bei schlechtem Wetter werde der «kreative Austausch» ins Spritzenhaus hinein verlagert. Shirts, Taschen und Weiteres kann mitgebracht und mit Siebdruck verschönert werden.

Gleichstellungsthemen oder einfach nur Literatur

«Es soll ein Nachmittag werden, an welchem sich Menschen austauschen und verbinden, sich kreativ ausdrücken oder an einem Manifest basteln und an dem über Gleichstellungsthemen, über eigene Erfahrungen, über Feminismus in Nidwalden, oder einfach nur über Literatur oder Siebdruck gesprochen werden kann», heisst es in der Mitteilung weiter. (lur)