Stans Das Geburtshaus Stans zügelt Noch dieses Jahr will das Geburtshaus in den Neubau Stans Nord einziehen. Dafür sucht es Unterstützung.

Susanne Leu, Geschäftsleiterin des Geburtshauses Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 20. Januar 2022)

Die Waschmaschinen sind in einen engen Wandschrank gezwängt. «Das ist bezeichnend für unsere Platzverhältnisse», erklärt Susanne Leu, Geschäftsleiterin des Geburtshauses Stans, bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten am Rosenweg 3. «Die drei Wochenbettzimmer und die übrigen Räume sind zu klein. Auch entspricht die Infrastruktur nicht mehr den heutigen Anforderungen. So gibt es für die bis zu drei Mütter, die nach der Geburt im Wochenbett betreut werden, nur eine gemeinsame Toilette, und auch die Küche ist nicht mehr zweckmässig.» Zudem sei es schwierig, weiter in den aktuellen Räumlichkeiten nach vorgegebenem Standard zu arbeiten.

Vor längerem habe man sich darum auf die Suche nach einem neuen Standort gemacht – und 2019 gefunden. Ende Jahr zügelt das Geburtshaus in die zurzeit im Bau befindliche Neubausiedlung Stans Nord gegenüber des Mirage-Centers in der Nähe des Länderparks. «In diesem Neubau haben wir die perfekten Räumlichkeiten gefunden. Damit können wir den Müttern und ihren Kindern eine zeitgemässe Infrastruktur bieten, mit grosszügigen Platzverhältnissen.»

Auch die Nachbarschaft stimme

Susanne Leu spricht von einem Glücksfall, auch wegen der Nähe zum Spital Nidwalden sollte eine Verlegung einer Frau wegen Komplikationen nötig sein. Natürlich wäre ein Standort auf dem Spitalareal selbst, wo sich beispielsweise seit ein paar Jahren auch die Spitex befindet, perfekt gewesen, meint Leu, darauf angesprochen. «Doch es fehlten dort freie Räumlichkeiten.» Auch in Stans Nord stimme die Nachbarschaft, mit geplanten familienfreundlichen Mietern im selben Gebäude.

Im Geburtshaus Stans kamen im vergangenen Jahr 82 Kinder zur Welt, betreut von sechs Hebammen. Seit 2012 steht das Geburtshaus auf der Spitalliste. Damit wird das Angebot von der Krankenkasse bezahlt. «Bei uns gebären vor allem Frauen, die eine natürliche Geburt in einem intimen, familiären Rahmen bevorzugen», beschreibt Susanne Leu die Ausrichtung.

Die Geburtshaus Stans GmbH rechnet mit 150’000 Franken für den Umzug und den Innenausbau. Es ist Geld, das das Geburtshaus, das ohne staatliche Subventionen oder Defizitdeckung geführt wird, nicht selber aufbringen kann. Über Spenden und ein Crowdfunding, das bald lanciert wird, soll dieses Geld zusammenkommen. «Wir haben Mütter, die bei uns geboren haben, sowie verschiedene Vereine und Institutionen schon angeschrieben», erklärt Leu. Sie sei sehr zuversichtlich, dass dieser Beitrag zusammenkomme.