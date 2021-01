stans Der ehemalige Feuerwehrkommandant tritt nach 49 Dienstjahren ab Die Stützpunktfeuerwehr Stans hat am 31. Dezember von Bernhard (Bäni) Achermann Abschied genommen. Er wurde mit einem Helikopterflug überrascht.

(pd/jb)

Anlässe, welche zu normalen Zeiten mit einem Apéro und angeregten Gesprächen gefeiert werden, sind derzeit nicht möglich. So organisierte das Stanser Feuerwehrkommando am letzten Tag des Jahres einen Abschied mit wenig Leuten und viel frischer Luft. Zwei Offiziere holten den ehemaligen Kommandanten und Instruktor Bäni Achermann am letzten Tag seiner 49 Dienstjahre mit einem Feuerwehrbus zu Hause ab. Die Überraschung war perfekt, als sie ihn bereits hinter dem Nachbarhaus baten, in den einschwebenden Helikopter umzusteigen.

Die Feuerwehrautos stehen zur Ehrung von Bernhard Achermann im grosszügigen Halbkreis Bild: Edi Ettlin (Buochs, 31. Dezember 2020)

Landung zwischen den Feuerwehrautos

Nach einem halbstündigen Flug ins Sustengebiet wartete auf dem Flugplatz Buochs die nächste Überraschung. Der Helikopter landete inmitten der zum perfekten Halbkreis formierten Fahrzeugflotte der Feuerwehr. Mit grosszügigem Abstand applaudierten Offiziere und Fachgruppenchefs. Ebenfalls eingefunden hatten sich Delegationen des Feuerwehrinspektorats Ob- und Nidwalden, des Rettungsdienstes 144 und der Kantonspolizei Nidwalden. Der Stanser Gemeinderat war durch Florian Grendelmeier vertreten. Feuerwehrkommandant André Imboden würdigte in einer kurzen Ansprache die Leistungen des 66-jährigen Achermann. Seine Karriere, welche gemäss einer Mitteilung der Feuerwehr durch Menschlichkeit, Sachverstand, Weitsicht und Humor geprägt war, sieht auch in Zahlen äusserst eindrücklich aus. Das prallvolle Dienstbüchlein bezeugt, dass er 1474 Proben besucht, 350 Kurstage absolviert und 2476 Einsätze geleistet hat.

Der abtretende, ehemalige Kommandant, Bernhard Achermann, wird vom Feuerwehrkommandanten André Imboden entlassen. Bild: Edi Ettlin (Buochs, 31. Dezember 2020)

Auch habe er immer wieder technische Meilensteine gesetzt. Insbesondere in der Überdruckbelüftung von Brandobjekten hat sich Achermann grosse Erfahrung angeeignet und gilt weit über die Kantonsgrenzen hinaus als ausgewiesener Fachmann. Kommandant Imboden und die beiden Stellvertreter Christian Flury und Jean-Pierre Renggli überreichten Achermann neben dem Dienstbüchlein seinen Helm und ein Buch mit fotografischen Erinnerungen.

Bevor der neue Feuerwehr-Pensionär wieder nach Hause gebracht wurde, setzten sich die Feuerwehrautos zu einer Parade Richtung Stans in Bewegung. Angeführt wurde der Konvoi von Bäni Achermann im kleinen Einsatzfahrzeug für den Bahntunnel Engelberg, das von ihm selbst massgeblich mitentwickelt worden war.