Stans Die Fasnacht meldet sich lautstark zurück Am ersten Grossanlass seit zwei Jahren wurde der Stanser Dorfplatz wieder von den Guuggen überfallen.

Die Sunneguugger beschallen den Platz vom Winkelrieddenkmal her. Bild: Edi Ettlin (Stans, 19. Februar 2022)

Punkt zwanzig nach acht startete am Samstagabend der Guuggenüberfall mit einem Urknall. Unter dem Jubel der wartenden Menge zogen zwölf Guuggenmusiken aus verschiedenen Richtungen auf den Dorfplatz, wo unzählige Helfer in den Stunden zuvor Bühnen und Kaffeezelte aufgebaut hatten. Es war der erste grössere Anlass während der Covid-19 Pandemie.

Planung mehrere Male umgestellt

Organisiert wird der Guuggenüberfall jeweils von vier Nidwaldner Guuggenmusiken und der Frohsinngesellschaft Stans. Präsident des zwölfköpfigen Organisationskomitees war dieses Jahr zum ersten Mal This Christen von den Guugge Stans 1850.

16 Bilder 16 Bilder Die Guugge Stans 1850 spielen auf der kleinen Bühne bei der Krone. Bild: Edi Ettlin (Stans, 19. Februar 2022)

Es war ein Einstand, der ihm in Erinnerung bleiben dürfte. «Die Vorbereitung war zeitintensiv», erzählt er. «Wir haben Ideen ausgearbeitet, die wir immer wieder anpassen mussten.» Doch der Wunsch sei gross gewesen, nun etwas zu veranstalten.

Die Nidwaldner Guuggen dachten zuerst an eine Fasnacht auf dem Flugfeld, verwarfen die Idee jedoch wieder. Im November stellten sich die Verantwortlichen des Guuggenüberfalls die Frage, wie der Anlass auf dem Dorfplatz möglich sein könnte. Ein Konzept unter dem 3G-Regime mit Zutrittskontrollen und offenen Zelten nahm Form an. Damit das ganze Festgelände eingezäunt werden konnte, verlegte das OK die zweite Bühne von der Marktgasse ebenfalls an den Dorfplatz.

Als dann der Bundesrat die Pandemiemassnahmen drei Tage vor dem Anlass weitgehend aussetzte, nahmen die Organisatoren erneut Anpassungen vor. Absperrungen und Zutrittskontrollen fielen weg und der namensgebende Sternmarsch zum Auftakt wurde wieder ins Programm genommen.

Viel Publikum auf dem Dorfplatz

Das Publikum versammelt sich vor der Hauptbühne beim Winkelrieddenkmal. Bild: Edi Ettlin (Stans, 19. Februar 2022)

Wie This Christen ausführt, war aber nicht nur die Planung der Fasnacht eine Herausforderung. «In den vergangenen zwei Jahren hat das Vereinsleben gelitten», sagt er. Die Guuggerinnen und Guugger hätten wenig Kontakt gehabt und der Probenbetrieb sei massnahmenbedingt stark eingeschränkt gewesen. Nun hofft er, dass sich wieder vermehrt Junge für die Mitgliedschaft bei Guuggenmusiken begeistern lassen.

Ungebremst scheint auf jeden Fall das Publikumsinteresse an der Fasnacht zu sein. Die genaue Anzahl der Festbesucher ist schwierig abzuschätzen. Aber der Platz machte dieses Jahr einen ebenso vollen Eindruck wie in früheren Jahren, als das OK jeweils von über 4000 Fasnächtlern gesprochen hatte.