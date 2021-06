Stans Die Sattelmanufaktur ist Geschichte – Leder-Accessoires sind die Zukunft Für Frank Stübben hat vor drei Jahren eine neue Ära begonnen, als er aus dem Sattlereibetrieb seiner Familie ausstieg. Die Leidenschaft zum Leder ist ihm jedoch geblieben.

Die Cutivo AG in Stans beliefert erstklassige Hotelbetriebe, Firmen, Banken und Versicherungen mit vielfältigen Lederartikeln. Im schmucken Showroom am Langmattring sind unzählige Gegenstände zu finden, die jedem Lederliebhaber das Herz höherschlagen lassen. Schlüsselanhänger, Mousepads, Kreditkartenetuis, Lederuntersetzer, Gürtel, Schreibunterlagen, Tischsets sowie Bar- und Speisekartenumschläge, um nur einige zu nennen. Cutivo ist ein Wortspiel aus den italienischen Wörtern Cuoio (Leder) und Creativo (kreativ). Es umschreibt treffend, was sich die Firma Cutivo vorgenommen hat und dazu sagt Firmeninhaber Frank Stübben:

«Speziell ausgewählte, ausschliesslich natürlich gegerbte europäische Leder kombiniert mit der Kreativität und Erfahrung erstklassiger Handwerker, bilden den Sockel des Schaffens. Das Lederhandwerk, die Liebe zum Detail und die persönliche Kommunikation mit der Kundschaft sind zentral.»

1966 gründeten seine Eltern die Stübben GmbH und seit 1971 wurden in den Werkstätten in Stans Reitsättel für die internationalen Märkte gefertigt. 1974 kam der 16-jährige Frank in die Schweiz und absolvierte in Luzern die Matura und danach die Hotelfachschule in Lausanne.

Geschäftsinhaber Frank Stübben präsentiert im Showroom in Stans die vielfältigen Leder-Accessoires. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 26. April 2021)

Kontakte zu früheren Geschäftskollegen gesucht

«Private Gründe haben Zweifel geweckt, ob meine berufliche Zukunft in der Hotellerie liegen wird», erinnert sich Stübben. Die Türen im Elternbetrieb in Stans standen für ihn immer offen und so wechselte er 1982 in den Familienbetrieb nach Stans. Ende 2016 trat er als Geschäftsführer zurück und schied im folgenden Jahr komplett aus der Firma aus. Seit diesem Zeitpunkt sind seine beiden Brüder und zwei Neffen in der Verantwortung. «Ich suchte anschliessend eine Alternative und wollte unbedingt mit Leder weiterarbeiten. Mit einem Konzept im Gepäck für Geschenkartikel für die Luxushotellerie besuchte ich meine früheren Berufskollegen und das kam ganz gut an», erzählt Frank Stübben, der 2018 die Cutivo gründete.

Inzwischen wurde der Kundenkreis mit Firmen, Versicherungen und Banken erweitert. Schon bei kleinen Losgrössen erhält der Kunde sein eigenes Produkt. Mit einer Gerberei in der Toscana besitzt der Stanser Geschäftsmann eine Exklusivvereinbarung für den Vertrieb spezieller Leder für den Reitsport. Dazu ergänzt der 62-Jährige: «Ich weiss nicht, wo ich aktuell für mich besseres Material finden würde. Zudem versuche ich der Gerberei in der Toscana Kunden zu vermitteln für die Produktion im Bereich hochwertiger Leder in der Reitsportindustrie.»

Er duldet nur die natürliche Gerbung

Es gibt zwei Gerbungsarten: Die natürliche (vegetabile) Gerbung ist nachhaltig und umweltfreundlich (nur mit Wasser und natürlichen Gerbstoffen) sowie die mineralische Gerbung, sie ist schwer abbaubar, weil sie Chrom, Zirconium oder andere Mineralien enthält. Diese können ausserdem Allergien hervorrufen. Frank Stübben nutzt für seine Produkte ausschliesslich die natürliche Gerbung. «In der Auto- oder Schuhindustrie werden heute aus diversen Gründen zu einem sehr hohen Prozentanteil mineralgegerbte Leder verarbeitet. Merkmale wie Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsaufnahme und Temperaturausgleich können diese Leder jedoch nicht bieten», gibt Stübben zu bedenken.

Leder ist für ihn ein Spiegelbild der Natur. Es bedeutet Natur, Langlebig- und Nachhaltigkeit. Sein Leder stammt von Simmentaler Kühen: «Diese im Alpenraum beheimatete Rasse ist für mich und unsere Produkte am besten geeignet. Die Tiere haben noch genügend Zeit an Gewicht zu zulegen und werden nicht gepusht. Darum ist die Struktur der Faser sehr kompakt und das Leder formstabil. Die Haptik ist einmalig.»

Beeindruckt von Präzision

Die Gerberei sucht die Rohwaren aus. Das von Stübben ausgewählte Leder geht an seine Produzenten in Spanien und Polen. Er zeigt sich beeindruckt von deren Präzision in der Verarbeitung. «Die Qualität meines Leders setze ich ganz oben an. Auch meine Kunden dulden keine Konzessionen bei der Rohware. Dafür sind sie bereit, auch mal Preisaufschläge mitzutragen», sagt der Geschäftsinhaber von Cutivo.

Der Lederliebhaber charakterisiert sich wie folgt: «Ich fordere viel von mir selbst und bin vielleicht manchmal zu perfektionistisch. Offenheit und Zuverlässigkeit prägen meinen Charakter, ich bin sozial aktiv und treibe viel Sport wie Skifahren, Tennis oder bin mit meiner Frau Isabelle und unserem Berner Sennenhund unterwegs. Unsere beiden Söhne Fabian und Jens sind unser Antrieb für hoffentlich weitere Projekte», ergänzt der tüchtige Geschäftsmann zum Schluss des Gesprächs.