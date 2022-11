Stans Fasnächtler aufgepasst: Nidwaldner Guuggen eröffnen gemeinsam die Fasnacht Das Areal im Senkel verwandelt sich am Samstag zur Fasnachtsmeile. Zum Auftakt der diesjährigen Fasnacht spielen sämtliche Nidwaldner Guuggen gemeinsam auf – und zwar auf Einladung eines Vereins.

Jedes Jahr am 11.11. fällt traditionell der offizielle Startschuss in die neue Fasnachtsaison. Angelehnt an diese Tradition wird auch in diesem Jahr in Nidwalden eine Fasnachtseröffnung stattfinden. Während im vergangenen Jahr die Coronavorschriften lediglich Feiern im «internen» Rahmen erlaubten, darf die Fasnachtseröffnung Nidwalden erstmals seit der Vereinsgründung 2021 zu einem Eröffnungsanlass ohne Einschränkungen einladen – und zwar am Samstag, 12. November 2022, im Senkel in Stans.

«Eine Fasnacht von, für und mit der Nidwaldner Fasnacht»,

so lautet die Grundidee, betont Vereinspräsident André Wicki auf Anfrage. Im Zentrum des Anlasses stehen die Guuggenkonzerte und eine Plattform, bei der sich alle Nidwaldner Guuggen vor Saisonstart über diverse Themen austauschen können. Gleichzeitig helfen die Guuggen bei dem Anlass mit und werden am Gewinn beteiligt.

Die Fasnachtseröffnung 2021 in Nidwalden fand aufgrund der Corona-Pandemie im kleineren Rahmen ohne Besucher statt. Bild: PD

Beim Verein Fasnachtseröffnung Nidwalden handelt es sich um keine Fusion von Nidwaldner Anlässen, sondern um eine eigenständige Eröffnung, losgelöst von den Veranstaltungen der Guggen und Zünfte. «Die anderen Fasnachtspartys finden traditionellerweise alle im Januar und Februar statt. Und das wird auch weiterhin so bleiben», sagt Wicki.

Party auch im Aussenbereich

In diesem Jahr wird zusätzlich zur Infrastruktur vom Senkel der Aussenbereich erweitert, verrät OK-Präsident André Wicki. So gibt es eine Aussenbühne, Essenswagen und überdachte Sitzplätze, zudem bewirtschaftet die Gruppe Baijass ein Festzelt. Darüber hinaus gibt es einen Containerwagen, in dem die Gruppe Brisästirmer die Bewirtschaftung übernimmt. Das DJ-Duo N.W. Soundstäyl wird im Senkel zudem für Partystimmung sorgen. Eröffnet wird die Fasnachtseröffnung von der Chatzemuisig Buochs um 21 Uhr.