Stans Feuerwehr kann grösseren Brand verhindern In einem Keller eines Wohnhauses beim Langmattring hat es am Montagmittag gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Beim Langmattring steigt dichter Rauch auf. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Dezember 2022)

Der Rauch war weitherum sichtbar, der aus dem Keller eines Wohnhauses beim Langmattring quoll. Bemerkt hatte es ein Passant, der dies am Montagmittag um etwa 12 Uhr der Kantonspolizei Nidwalden meldete. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch lösen und somit eine Ausweitung verhindern, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die im Wohnhaus befindlichen zwölf Anwohnenden mussten kurzzeitig in ihren Wohnungen bleiben, bis die Feuerwehr mittels Lüfter den Rauch aus dem Treppenhaus geblasen hatte. Danach konnten alle Anwohnenden evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei Nidwalden klärt nun in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und der Staatsanwaltschaft Nidwalden die genaue Brandursache ab.

Im Einsatz standen insgesamt rund 70 Angehörige der Feuerwehren Stans und Buochs-Ennetbürgen sowie der Rettungsdienst, das Feuerwehrinspektorat und die Kantonspolizei Nidwalden.