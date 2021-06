Stans Gelöstes Blei soll nicht ins Grundwasser sickern Nach der Schliessung der Schiessanlage «Schwybogen» geht es nun an die Sanierung des natürlichen Kugelfangs. Umweltschäden sollen verhindert werden.

Die Schiessanlage «Schwybogen» war von 1927 bis 2020 in Betrieb. Per Ende des Jahres 2020 wurde die 300-Meter-Schiessanlage stillgelegt. Laut einer Mitteilung des Stanser Gemeinderats steht nun die Sanierung des natürlichen Kugelfangs an, welcher im Gewässerschutzbereich liegt.

Ziel der Sanierung ist es, die Einwirkung von gelöstem Blei auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser so weit als möglich zu verhindern. Der Gemeinderat hat dem Sanierungsprojekt des Fachbüros Schenker Richter Graf AG bereits im Sommer 2020 zugestimmt. Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen rund 1.1 Millionen Franken. Davon werden rund 420'000 Franken vom Bund und dem Kanton Nidwalden übernommen. Der Gemeinderat hat nun nach der Submission die Aufträge für die Sanierung erteilt. Die Sanierung startet im Sommer und wird bis Ende Jahr 2021 abgeschlossen sein.