Stans Gemeinde erhöht Wassergebühren – Gebührenstruktur soll bald überarbeitet werden Die Einnahmen der Wasserversorgung Stans sind seit Jahren nicht mehr kostendeckend: Nun erhöht die Gemeinde die Gebühren.

Die Wasserversorgung Stans hat ihre Gebühren das letzte Mal im Jahr 1976 erhöht: Seit 45 Jahren beträgt der Preis pro tausend Liter Trinkwasser bei der Wasserversorgung Stans 45 Rappen. Auch die Fixkostenbeiträge seien mit 40–190 Franken sehr niedrig, schreibt die Gemeinde Stans in ihrer Mitteilung. Dass dieses Preismodell in die Jahre gekommen ist, sei schon seit einigen Jahren bekannt. Die finanziellen Reserven der Wasserversorgung seien aufgebraucht und eine Gebührenanpassung zusammen mit einer Totalrevision des Wasserversorgungsreglements ist deshalb bereits in Planung.

Da diese Revision nicht so zügig umgesetzt werden könne, wie ursprünglich geplant, hat sich der Gemeinderat nun für eine vorgezogene Anpassung des Gebührenreglements entschieden. Mit einer Verdoppelung des Kubikmeterbeitrags und des Fixkostenbeitrags ab dem 1. April kommenden Jahres werde die Verschuldung der Wasserversorgung Stans gebremst. Eine erste Rechnungsstellung nach neuem Gebührenreglement werde im Jahr 2023 erfolgen, so die Gemeinde.

Mit der Totalrevision des Wasserversorgungsreglements folgt dann in einem zweiten Schritt eine umfassende Überarbeitung der Gebührenstruktur. So könne dann eine langfristig nachhaltige Finanzierung der Wasserversorgung sichergestellt werden. (mah)