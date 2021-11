Gemeindeversammlung Stans kann weiteres Strassenprojekt umsetzen Nun kann der Gemeinderat auch das Quartier der Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte an die Hand nehmen.

Die Verzweigung Brisenstrasse/Tottikonstrasse. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. Oktober 2021)

Die 229 anwesenden Stanserinnen und Stanser genehmigten an ihrer Gemeindeversammlung vom Mittwoch sämtliche Geschäfte, so auch das Paket mit vier Krediten für das integrale Strassen-Infrastrukturprojekt in der Höhe von 2,1 Millionen Franken. Damit wird bei der Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte nicht nur der Belag ersetzt. Bei den Einmündungen der Brisen- und der Niderberg- in die Buochserstrasse werden auch die Verkehrssicherheit dank besserer Sichtverhältnisse verbessert und die Trottoirüberfahrten neu ausgebildet. Auch die Beleuchtung und die Wasserleitungen werden erneuert. Die Hauptarbeiten starten im Frühling. Im Herbst 2023 wird dann noch der Deckbelag eingebaut.

Die Turnhalle des Pestalozzi-Schulhauses wird saniert. Bild: PD (Stans, 22. September 2021)

Ebenfalls diskussionslos genehmigten die Stanser den Kredit über 623'000 Franken für die Sanierung der Pestalozzi-Turnhalle.

Die Stiftung Weidli kann die Planung für die neue Werkstätte auf dem Milchbrunnen-Areal weiterführen, neben der bestehenden Infrastruktur der Stiftung. Die Stanserinnen und Stanser genehmigten eine dafür notwendige Umzonung von 4278 Quadratmetern von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Zwecke. Allerdings nicht diskussionslos. Einige Bürger hatten sich dagegen ausgesprochen. Dies widerspreche dem Gedanken der Integration, wenn die Werkstätte ausserhalb des Dorfes gebaut werde, hatten sie argumentiert. Der Verwerfungsantrag blieb chancenlos.

Letztes Teilstück des Velowegs Aemättlihof–Paracelsusweg wird erschlossen

Der Bahnübergang beim Aemättlihof–Paracelsusweg wird künftig auch für Velos befahrbar. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. Oktober 2021)

Auf Zustimmung stiess auch die allgemeine Anregung von Astrid von Büren. Sie forderte zusammen mit weiteren Bürgerinnen und Bürgern die Planung und Realisierung einer durchgehenden Rad- und Gehwegverbindung zwischen Aemättlihof und Paracelsusweg. Der dortige Bahnübergang ist zurzeit nur für Fussgänger passierbar. Dem Verwerfungsantrag stimmten nur wenige Bürger zu.

Für 250'000 Franken kann der Gemeinderat ausserdem die Parzelle mit dem Veloparkplatz neben der Postautohaltestelle beim Bahnhof der Post abkaufen. Dies ist Voraussetzung, dass der Gemeinderat den gesamten Platz neugestalten kann.

Diskussionslos durchgewunken wurde das Budget mit einem Ertragsüberschuss von 556'500 Franken, bei einem Ertrag von 42,6 Millionen. Die Steuern werden wegen eines einjährigen Steuerrabattes von 0,1 Einheiten auf 2,35 Einheiten gesenkt.

Das Quartier Spichermatt. Bild: Anian Heierli (Stans, 17. Mai 2021)

Neuigkeiten gab's zum Bauprojekt in den Quartieren Eichli, Milchbrunnenstrasse, Kohlgraben und Spichermatt. Wegen Einsprachen eines Unternehmers verzögert sich der Start der Bauarbeiten, wie Gemeindepräsident Lukas Arnold informierte. Diesen Frühling stimmten die Stanser an der Urne einem entsprechenden Kredit von 8,2 Millionen Franken zu. Nebst Strasse werden auch Beleuchtung und Leitungen erneuert.