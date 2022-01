Stans «Grösste im Kanton Nidwalden»: Pilatus-Werke nehmen neue Fotovoltaikanlage in Betrieb Auf dem Dach ihrer neuen Holzhalle haben die Flugzeugwerke Pilatus knapp 5000 Solarmodule installiert.

Vor wenigen Tagen ist die neuste Solaranlage der Pilatus-Werke in Stans ans Stromnetz gegangen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Mit einer Fläche von 190 auf 70 Meter und knapp 5000 Solarmodulen könne die neue Fotovoltaikanlage eine Leistung erzeugen, die dem Energiebedarf von über 300 Einfamilienhäusern entspreche. Die Anlage sei «mit Abstand das grösste im Kanton Nidwalden» und gehöre auch zu den grössten der Zentralschweiz.

Auf dem Dach der neuen Holzhalle befinden sich nun 4996 Solarmodule. Bild: PD

Die positiven Erfahrungen mit den ersten beiden Anlagen hätten dazu geführt, dass nun auch auf der neusten Produktionshalle eine Solaranlage installiert wurde. Die neue Anlage habe fast doppelt so viel Leistung wie jene aus dem Jahr 2018. Das Dach der neusten Holzhalle, welche direkt an der Autobahn A2 liegt, hat die Fläche von knapp zwei Fussballfeldern und ermögliche die Installation von 4996 Modulen. Die Anlage hat damit eine maximale Leistung von 1,973 Megawatt Peak. Somit produziere sie rund 1’700’000 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

«Schritt in Richtung klimaneutraler Flugzeugproduktion»

«Pilatus macht mit der neusten Anlage einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung klimaneutraler Flugzeugproduktion», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Montagehalle, auf welcher die neuste Solaranlage installiert wurde, bestehe grösstenteils aus Schweizer Holz, «einem nachhaltigen Baustoff». «Ich bin sehr stolz, dass wir in diese neue Fotovoltaikanlage hier in Stans an unserem Hauptsitz investieren konnten. Für Pilatus haben Nachhaltigkeits- und Umweltthemen seit Jahrzehnten eine grosse Wichtigkeit», wird Pilatus-CEO Markus Bucher zitiert. Als Nächstes plane man, in eine vollelektrische Firmen-Fahrzeugflotte zu investieren und den Mitarbeitenden Ladestationen für ihre Elektrofahrzeuge anzubieten. (lur)