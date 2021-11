Harmoniemusik lässt lateinische Rhythmen erklingen

Trombonis» nennt sich ein Ensemble der Posaunenklasse der Musikschule Sarnen unter der Leitung von Theo Banz. Die Tatsache, dass in dieser Formation mit Simon Knüsel ein Mitglied der Harmoniemusik Stans mitwirkt, hatte zur Folge, dass nach der Pause ein Gastensemble das Jahreskonzert bereicherte. Nicht genug: Die Kombination von vier jungen Damen an ihren Blockflöten, sechs Posaunisten und einer Posaunistin darf als Rarität bezeichnet werden. Die Tunes «Mayflower» und «Lark in the Morning» stellten die Vereinbarkeit von dermassen unterschiedlichen Instrumenten überzeugend unter Beweis.

Das Ensemble «Trombonis». Bild: Primus Camenzind (Stans, 7. November 2021)



Im Dezember soll unter professionellen Bedingungen eine CD produziert werden. Dass sich die Protagonisten für dieses Unterfangen schon fast in Höchstform befinden, bewiesen sie mit den teils anspruchsvollen Songs der Genres Pop, Swing, Funk und Ragtime. «The Jazz Police», «It’s Never Over ‘till the Fat Lady Swings» und «Deep Brass Joke» hatten zur Folge, dass im Publikum da und dort die Füsse wippten. Die Zugabe sorgte für Abwechslung: «Use-mid-em», eine schnelle Polka von Ferdinand Lötscher. (cam)