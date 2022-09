Stans Kantonalbank eröffnet modernisierte Geschäftsstelle im Länderpark In der neuen Geschäftsstelle im Erdgeschoss des Einkaufszentrums gibt es eine grosse Selbstbedienungszone. Bargeld kann nur noch an den Automaten bezogen und einbezahlt werden.

Eröffnung der neuen Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) im Länderpark. Von links: Kilian Siegwart, Bauherrenvertretung NKB; Thomas Külling, Centerleiter Länderpark; Nicole Lüthy, NKB; Heinrich Leuthard, NKB; Monika Bucher, NKB; Christian Gehri, Gehri AG. Bild: PD

Die Nidwaldner Kantonalbank ist umgezogen und hat im Länderpark in Stans eine modernisierte Geschäftsstelle eröffnet. In den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss unmittelbar neben der Bäckerei Confiserie Bachmann gibt es eine moderne und grosszügige Selbstbedienungszone, wie die Bank mitteilt. Bargeldbezüge und -einzahlungen sind nur noch an den Geldautomaten möglich.

«Die Kundinnen und Kunden möchten die Bargeldgeschäfte möglichst effizient abwickeln, was über die letzten Jahre zu einer deutlichen Abnahme der Schaltertransaktionen geführt hat. Mit der modernisierten Geschäftsstelle wollen wir diesen veränderten Bedürfnissen gerecht werden», lässt sich Nicole Lüthy, Mitglied der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitieren. Die neue Geschäftsstelle wurde seit Mitte Juni umgebaut. (cgl)