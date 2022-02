Stans Konzert zum 200. Geburtstag des Schweizer spätromantischen Komponisten Joachim Raff Die Basler Madrigalisten rufen vergessene Chorwerke in Erinnerung. In Stans leihen sie ihre Stimmen dem Spätromantiker Joachim Raff.

Die Basler Madrigalisten lassen den Komponisten Joachim Raff und dessen A-cappella-Werk aufleben. Im Bild der Auftritt von 2021. Foto: Romano Cuonz (Sachseln,

27. September 2021)

Die 1978 von Fritz Näf gegründeten Basler Madrigalisten sind das älteste professionelle Vokalensemble der Schweiz. Mehr noch: Mit ihren szenischen und konzertanten Musikprojekten von alter bis zu zeitgenössischer Musik gehören sie zweifellos auch heute noch zu den bedeutendsten und interessantesten Chören unseres Landes. Bereits drei Mal waren sie beim Lucerne Festival zu Gast, auch im Opernhaus Zürich und sogar im Théatre Champs-Elysées in Paris begeisterten sie das Publikum. Grosse Bedeutung kommt dem gemischten Chor vor allem auch wegen seiner Stilrichtung zu. Der künstlerische Leiter und Dirigent Raphael Immoos hat es sich nämlich zum Ziel gesetzt, A-capella-Werke von Schweizer Musikschaffenden, die vergessen und vernachlässigt wurden, neu zu entdecken. Der Chor führt sie auf, und er spielt sie auch auf CDs ein. Zu einer solchen Entdeckung kam es im vergangenen Herbst, als die Madrigalisten in der Sachsler Bruder Klausen Kirche der «Missa Defensor Pacis» stimmlich neuen Glanz verliehen. Sie stammt von Benno Ammann und wurde bei der Heiligsprechung von Bruder Klaus im Vatikan uraufgeführt. Verschwand dann aber fast ganz, bis sich die Madrigalisten ihrer wieder annahmen.

Joachim Raff in Stans wiederentdeckt

Nun kommt Stans in den Genuss einer weiteren Wiederentdeckung: Die Basler Madrigalisten lassen in der Kirche in einem 80-minütigen Konzert sakrale und weltliche Gesänge des Ausserschwyzer Spätromantikers Joachim Raff (1822–1882) ertönen. Der künstlerische Leiter und Dirigent der Madrigalisten, Raphael Immoos aus Brunnen, kommt ins Schwärmen, wenn er über Raffs Leben und Werk erzählt. «Ich bin begeistert von meinem Schwyzer Landsmann, der sogar Komponisten wie Gustav Mahler, Pjotr Tschaikowsky und Richard Strauss beeinflusst hat», sagt er. In der Tat: Zu seinen Lebzeiten wurden Joachim Raffs fantasievolle Kompositionen vor allem auch in Deutschland oft aufgeführt. Geboren wurde Raff in Lachen. Nach einer Ausbildung zum Schullehrer unterrichtete er drei Jahre lang in Rapperswil. 1845 hatte er ein prägendes Erlebnis: Er «pilgerte» zu Fuss nach Basel, um sich dort ein Konzert des Klaviervirtuosen Franz Liszt anzuhören. Zwischen den beiden entstand eine Freundschaft. Bald brach Raff die Zelte in der Schweiz ab und folgte den Spuren seines Vorbilds und Mentors bis nach Weimar. Er wurde zum Assistenten von Liszt. Raphael Immoos stellt fest: «Der damals 23-jährige Schweizer, ein musikalischer Autodidakt, sog alles auf, schuf eigene Werke und später gelang es ihm, sich von seinem Vorbild zu lösen und einen ganz eigenen Stil zu entwickeln.» Damit begann Raffs steile Karriere in Deutschland. Er verfügte über internationale Kontakte, etwa zu Richard Wagner, Johannes Brahms, Robert und Clara Schumann. 1878 wurde er erster Direktor des Konservatoriums in Frankfurt am Main. Er holte Clara Schumann und gründete mit ihr die erste Frauen-Kompositionsklasse überhaupt. Raphael Immos ist begeistert. Sagt: «Schier unglaublich! Joachim Raff war seiner Zeit weit voraus.»

Romantisch musikalischer Mondglanz

Über ihr neues Programm setzten die Basler Madrigalisten den Titel «Mondenglanz». «Man wird sehen und vor allem hören, wie unglaublich fantasievoll Joachim Raff gearbeitet hat», verspricht Raphael Immoos. Dem Publikum wird in einem geistlichen und einem weltlichen Teil ein grosser Teil von Raffs A-capella-Werken für gemischten Chor geboten. Der Funke sei sehr schnell auf den Chor übergesprungen. Im geistlichen Teil bekommt man die grossen Motetten «Ave Maria» und «Pater Noster» für achtstimmigen Chor zu hören. «Raffs Interpretation lässt durch Kühnheit und harmonische Experimentierlust aufhorchen und kann dem Vergleich mit Verdi problemlos standhalten», sagt Raphael Immoos. Einen Schwerpunkt des Programms bilden zehn weltliche Gesänge. Dabei darf das Publikum getrost in romantischen Gefühlen schwelgen: Mondenglanz à la Eichendorff eben! Raphael Immoos hält dazu fest: «Heutzutage rückt das Schaffen Raffs durch die Wiederentdeckung der Romantik wieder mehr in den Fokus.»