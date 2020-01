Stans lacht schon im neuen Jahr – und mit Kabarettist Veri Veri präsentiert am kommenden Freitag im Kollegium St.Fidelis in Stans seinen exklusiven Rückblick auf das Jahr 2019.

Kabarettist Veri präsentiert in Stans seinen Rück-Blick auf das Jahr 2019. Bild: PD

(ras) Seitens der Organisatoren von «Stans Lacht» freut man sich, diesen ersten humoristischen Anlass im neuen Jahr präsentieren zu dürfen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Klimawandel im Bundeshaus

Bereits zum dreizehnten Mal blickt Veri auf die ihm eigene kabarettistische Art auf die Miseren des vergangenen Jahres zurück. So staunt er etwa über hitzig diskutierte Schüler- und Frauenstreiks und lacht über kalt erwischte Wichtigtuer. Er stellt polternde Hitzköpfe in den Senkel und entlarvt kaltherzige Politiker wie sie ihre Fahne je nach Mandat in den Wind hängen. Veri kommentiert den Klimawandel der letzten zwölf Monate in Bundeshaus, Chefetagen und Klatschspalten. Nicht immer sachlich kühl und politisch korrekt, aber witzig und «träf».