Stans Nach Auffahrunfall mit Lastwagen: Rollerfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen Ein 89-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Nun ist der Mann im Spital verstorben.

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei Nidwalden nun mitteilte, ist der Mann am Freitag im Spital verstorben. Es handelt sich um einen 89-Jährigen im Kanton Nidwalden wohnhaften Schweizer.

Der Rollerfahrer war am Donnerstag auf der Stansstaderstrasse vom Kreisel Kantonalbank herkommend in Richtung Kreisel Karliplatz in Stans unterwegs, als ein Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen auf den Roller auffuhr. Die Unfallursache ist unklar und wird nun abgeklärt. (sfr/zim)