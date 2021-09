Stans Lieferwagen kollidiert mit Töff, eine Person verletzt Beim Unfall, der sich am Mittwoch, den 1. September, ereignete, verletzte sich der Töfffahrer. Dieser wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Am Mittwoch, den 1. September, hat sich in 13 Uhr in Stans bei der Verzweigung Galgenried-Rotzlochstrasse ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei bog der Lenker eines Lieferwagens von der Nebenstrasse Galgenried in die Rotzlochstrasse ein. Zur selben Zeit jedoch fuhr ein Töfffahrer von Stans herkommend Richtung Rotzloch. Bei der Kollision verletzte sich der Töfffahrer und musste vom aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital verbracht werden. Dies teilt die Kantonspolizei Nidwalden am Donnerstag mit.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Stützpunktfeuerwehr Stans und die Kantonspolizei Nidwalden. (sok)