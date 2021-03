Stans Massiver Schaden: Dachstock eines Mehrfamilienhauses fängt Feuer Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Stans ein Feuer ausgebrochen. Der betroffene Dachstock wurde massiv beschädigt.

Die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Stans löschen den Brand. Bilder: Kantonspolizei Nidwalden

(spe) Kurz nach 22 Uhr ist am Dienstagabend im Dachstock eines Hauses an der Tottikonstrasse in Stans ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte.

Die Meldung zum Brand ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei um 22.06 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, drang bereits starker Rauch aus dem Dachstock.

Die Stützpunktfeuerwehr Stans, mit 46 Einsatzkräften vor Ort, konnte das Feuer löschen. Der Dachstock wurde beim Brand massiv beschädigt. Der Sachschaden sei noch nicht näher bezifferbar, so die Polizei.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittlung der Kantonspolizei untersucht den Fall in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und der Staatsanwaltschaft Nidwalden. Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr und der Polizei auch der Rettungsdienst und Verkehrskadetten.