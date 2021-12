Stans Neues Kulturangebot in Nidwalden: Galerie Stans startet im neuen Jahr Im Flury-Haus eröffnet am 15. Januar die Galerie Stans. Sie wird von sieben Aktivistinnen und Aktivisten aus der Kultur- und Geschäftsszene geführt.

Das Team der Galerie Stans von links Madeleine Büchel, Ruedi Büchel, Urs Sibler, Ursula von Matt, Giorgio Späni (Präsident), Brigitte Schön, Yvonne Siegwart. Bild: PD/Hampi Krähenbühl

Das Flury-Haus ist im Besitz der Höfli-Stiftung und gehört zur Stanser Kulturmeile mit Chäslager, Literaturhaus Zentralschweiz und Wirtschaft zur Rosenburg. Nun zieht in das denkmalgeschützte ehemalige Wohnhaus von 1874, das derzeit sorgfältig erneuert wird, wieder Leben ein. Giorgio Späni, Präsident des neu gegründeten Vereins Galerie Stans, ist überzeugt, dass die Galerie Stans eine Lücke im Kulturangebot des Kantonshauptorts schliesst. «Wir sind eine Gruppe von sieben Seniorinnen und Senioren. Unser Ziel ist es, unsere Energie und die Begeisterung für die Kunst den Besucherinnen und Besuchern zu vermitteln. Unser Erfahrungsschatz kommt so weiterhin dem kulturellen Leben zugute», wird er in einer Mitteilung zitiert.

Ausstellungen 2022 15. Januar bis 13. Februar Judith Albert 12. März bis 10. April Nadja Iseli, Gabriela Schoenenberger 23. April bis 28. Mai Christian Hartmann, Anton Egloff 11. Juni bis 24. Juli Barbara Wälchli Keller, Sammlung Widad Kawar 27. August bis 16. Oktober Corinne Güdemann 29. Oktober bis 11. Dezember Gastausstellung Kunstwerkstatt an der Lorze

Die Galerie Stans wird vom Leitungsteam ehrenamtlich jedoch mit einem professionellen Anspruch geführt. Es gestaltet das Programm und übernimmt auch die Betreuung der Ausstellungen. Die Galerie pflegt ein breites Spektrum von Kunst aus der Region und darüber hinaus. Auf zwei Stockwerken überraschen sechs unterschiedliche Raumsituationen. Es sind Räume mit Geschichte, die Künstlerinnen und Künstler zu Reaktionen herausfordern. Zum Haus gehören ein Garten und ein intimer Innenhof, die nach Möglichkeit in die Ausstellungen einbezogen werden.

Jahresprogramm startet mit Judith Albert

Das erste Jahresprogramm startet am 15. Januar 2022 mit der Vernissage von Judith Albert. Die international anerkannte Videokünstlerin mit Wurzeln in Obwalden präsentiert ihre neuesten Arbeiten in der Galerie Stans. Fünf weitere Ausstellungen folgen. Sie zeigen Skulpturen, Zeichnungen, Malerei, Fotografie, Installation, Textilkunst. Zum Saisonabschluss ist die Kunstwerkstatt an der Lorze in Stans zu Gast. (sok)