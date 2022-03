Stans Nidwalden auf dem Weg nach Rom: Die Ausstellung «Sacco di Roma» ist gestartet Nidwalden als Gastkanton an der Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde präsentiert sich im Länderpark. Mit Gesprächen und einem Kindertag wird auf das bevorstehende Ereignis aufmerksam gemacht.

Sie unternehmen schon mal eine kleine Exkursion beim Petersplatz: Frau Landammann Karin Kayser (links) und Regierungsrätin Michèle Blöchliger bei der Ausstellung zum «Sacco di Roma» im Länderpark. Bild: Beat Christen (Stans, 10. März 2022)

Wie gross der Petersplatz in Rom ist, lässt sich anhand des grossen Bildes im Erdgeschoss vom Einkaufszentrum Länderpark in Stans erahnen. «Die Freude darauf, all dies dann live vor Ort zu sehen, ist gross», sagt Frau Landammann Karin Kayser beim Besuch der Ausstellung «Sacco di Roma». Diese hat die Projektgruppe organisiert, die für den Nidwaldner Besuch an der Vereidigung in Rom eingesetzt wurde. Seit Donnerstag ist die Ausstellung nun eine Woche lang zu sehen. «Wir wollen mit dieser Ausstellung die Nidwaldner Bevölkerung auf die bevorstehende Vereidigung der neuen Schweizergardisten am Tag vom ‹Sacco di Roma› am 6. Mai einstimmen.»

Im Petersdom selber werden am Tag der Vereidigung Nidwaldner Musikformationen den Festgottesdienst musikalisch umrahmen. Der Gottesdienst wird, wie auch die Vereidigungsfeier am späteren Nachmittag, live in die Pfarrkirche Stans und in die Seniorenzentren in Nidwalden übertragen. Ein ehemaliger Gardist wird in der Pfarrkirche Stans die Besucher mit Informationen und Kommentaren begleiten.

Kindertag am Mittwoch

Während der Ausstellungsdauer vom 10. bis 17. März sind verschiedene Aktivitäten im Länderpark geplant. So die Gesprächsrunden mit den beiden Regierungsrätinnen Karin Kayser und Michèle Blöchliger am Freitag und Samstag. Ebenfalls an diesen beiden Tagen sind zwei ehemalige Gardisten Gast der Ausstellung im Länderpark. Sie berichten dabei über ihre Zeit als Mitglied der Päpstlichen Schweizergarde und welche grosse Bedeutung die Vereidigung am Tag vom Sacco di Roma hat. «Und wer weiss, vielleicht lüften sie das eine oder andere Geheimnis», gibt sich Regierungsrätin Michèle Blöchliger geheimnisvoll. Sie muss es ja schliesslich wissen. Ist sie doch selber mit einem ehemaligen Gardisten verheiratet.

Frau Landammann Karin Kayser (links) und Regierungsrätin Michèle Blöchliger polieren die neuen, in Nidwalden hergestellten Helme der Gardisten für die Ausstellung im Länderpark. Bild: Beat Christen (Stans, 10. März 2022)

An der Ausstellung zu sehen sind auch die neuen, von einem Nidwaldner Unternehmen im 3-D-Drucker hergestellten Helme der Gardisten. Auskunft darüber, was sonst noch so alles aus Nidwalden bei der Päpstlichen Schweizergarde anzutreffen ist, gibt ein eigens für die Ausstellung geschaffener Informationsflyer. Ein grosser Moment – zumindest für die Kinder – wird dann am Mittwochnachmittag sein. Béret auf, Hellebarde in die Hand und sich als Schildwache der Päpstlichen Schweizergarde fotografieren lassen steht auf dem Programm. Ein Zertifikat mit dem Absender der Päpstlichen Schweizergarde bestätigt den Einsatz. Geleitet wird diese Aktion von ehemaligen Gardisten aus der Region.