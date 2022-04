Stans Nidwaldner Musik-Talente im Scheinwerferlicht Die «Talentbühne Musikschulen NW» im Chäslager wurde dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt und ist bereits ein Teil des Nidwaldner Kulturlebens.

Andrea Lötscher, die Leiterin der Musikschule Ennetbürgen, findet lobende Worte, wenn sie sich zu Marvin Näpflin äussert: «Marvin überrascht auf dem Schwyzerörgeli mit eigenen Kompositionen und Virtuosität. Auch klanglich und bei der Ausgestaltung des Tempos zieht er die Zuhörenden in seinen Bann und begeistert.»

Marvin Näpflin ist einer von 23 Jugendlichen, die am vergangenen Freitag im Chäslager Stans auftraten. Für den Kollegischüler steht seit längerem fest, dass er nach der Matura an der Musikhochschule Luzern studieren will.

Nelio Stiz vertieft sich in das Gitarrenstück «Sunburst» von Andrew York. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Raphael Barmettler in Stans. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Auch Raphael Barmettler, der im Chäslager drei «Danzas Argentinas» von Alberto Ginastera virtuos auf dem Flügel vortrug, strebt eine professionelle Musikausbildung an.

Nelio Stiz hingegen, der auf der Talentbühne mit dem Gitarrenklassiker «Sunburst» von Andrew York brillierte, möchte sein Leben nicht als Berufsmusiker bestreiten, obwohl er weiss, dass Musik für ihn immer wichtig sein wird.

Shirin Kerber aus Kehrsiten spielt im Chäslager romantische Klaviermusik von Felix Mendelssohn. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

In Bezug auf die berufliche Ausbildung hält es die Pianistin Shirin Kerber gleich wie Nelio Stiz. Obwohl auch sie viel Talent mitbringt, das sie mit den Stücken «Lieder ohne Worte» von Mendelssohn und der «Arabesque Nr. 1» von Debussy unter Beweis stellte, wird Musik für sie ein Hobby bleiben, das die erfolgreiche Leichtathletin neben dem Sport ausüben möchte.

Die Singer-Songwriterin Yasmin Kugler begleitet sich selbst auf dem Flügel. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Yasmin Kugler sang am Flügel mit «New Year’s Way» und «Gold» zwei Lieder, die sie als Singer-Songwriterin selbst komponiert hat. Sie schreibt vorwiegend englische Texte, die viel über ihre Person aussagen: «Ich verarbeite in meinen Liedern Erlebnisse aus meinem Leben und versuche dabei, absolut ehrlich zu sein. Das Resultat sind magische Moment am Klavier.»

Ein Kind der Nidwaldner Musikschulen

Fast allen Teilnehmenden bei der «Talentbühne» ist gemeinsam, dass sie am Rotary Musikpreis einen Preis gewannen. Vor drei Jahren rief Michael Schönbächler, der Leiter der Musikschule Stans, das Format der «Talentbühne» ins Leben. Bei der ersten Durchführung im Februar 2020 war ausschliesslich die Musikschule Stans vertreten.

Nun steht der Anlass begabten Jugendlichen aus allen sieben Nidwaldner Musikschulen offen. Michael Schönbächler: «Da wir das Niveau wirklich hochhalten möchten – es ist kein eigentliches Musikschulkonzert mehr, sondern ein hochstehender Konzertabend –, fiel es uns anhand der Rangierungen am RMP in diesem Jahr besonders einfach das Programm zusammenstellen.»

Am Schluss trommelte das Büro

Emily Schrempf. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Silke Lisko, die Leiterin der Musikschule Dallenwil. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Sina Ambauen. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Silke Lisko, die Leiterin der Musikschule Dallenwil, führte geistreich durch das Programm.

Finn Casserini. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Die elfjährige Nina Deuringer. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Die Streichinstrumente wurden vom 14-jährigen Finn Casserini («Tarantella» für Cello von W. H. Squire) sowie von den Geigenschülerinnen Emily Schrempf («Violin Concerto im Vivaldi Style») und Sina Ambauen («Israeli Concertino» von George Perlman) vertreten.

Die elfjährige Nina Deuringer überzeugte als Flötenspielerin mit der «Pastorale enfantine» von Cécile Chaminade. Und wenig später trug Clément Demaurex auf der Trompete ein Grave von Corelli vor.

Rengin Toprak an der Harfe («Whatching the Wheat» von John Thomas) und das fünfköpfige gemischte Mandolinen/Gitarren-Ensemble «Pluck it!» («Game of Thrones» und «Samba Sudamericana») präsentierten die Zupfinstrumente.

Rengin Toprak trägt das Harfenstück «Whatching the Wheat» von John Thomas vor.Bild: R. Schneuwly, 1.4.22. Rafael Schneuwly / Nidwaldner Zeitung

Fabio Barmettler. Bild: Rafael Schneuwly (1. April 2022)

Fabio Barmettler intonierte das Stück «Ghanaia» auf dem Marimbafon spannend wie einen Thriller, und zum Finale benützten sechs Jungs aus dem Schlagzeug-Ensemble Dallenwil beim «Office Beat» zur Freude des Publikums Tassen, Scheren, Stifte, Bostiche, Lineale und Bleistiftspitzer als Klanginstrumente.