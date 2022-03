Stans Pilatus Flugzeugwerke verkaufen zwanzig PC-12 an US-Unternehmen Die Tradewind Aviation hat einen Kaufvertrag über 20 PC-12 unterzeichnet. Innerhalb der nächsten fünf Jahre stockt das US-Unternehmen seine Flotte damit auf 38 Flugzeuge auf.

Die Pilatus Flugzeugwerke in Stans haben einen Auftrag erhalten. Die Tradewind Aviation hat einen Kaufvertrag über zwanzig PC-12 NGX unterzeichnet, wie die Pilatus Flugzeugwerke am Dienstag mitteilten. Das US-Unternehmen, das Linien- und Charterflüge in den USA und in der Karibik anbiete, werde so zu einem der grössten PC-12 Betreiber weltweit, heisst es weiter. Zusammen mit den neuen PC-12 Maschinen betreibt die Tradewind Aviation dann deren 38.

Das erste Flugzeug der Bestellung wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 ausgeliefert. Über die kommenden fünf Jahre hinweg sollen dann jeweils drei bis vier Maschinen pro Jahr übergeben werden. (spe)