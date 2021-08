Nidwalden Vor 50 Jahren endete die Kloaken-Ära: Der Ausbau der ARA Rotzwinkel geht weiter Die ARA Rotzwinkel reinigt seit 1971 das Abwasser von halb Nidwalden. Um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, waren stets Modernisierungen nötig. Das ist auch in Zukunft nicht anders.

Betriebsleiter Marcel Fresa entnimmt eine Wasserprobe. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 10. August 2021)

Als Cloaca Maxima wurde er bezeichnet, der Kanal entlang der Autobahn A2, der von Stans her in den Alpnachersee fliesst. Die Anspielung auf den wichtigsten Kanal des antiken römischen Kanalsystems kam nicht von ungefähr. Floss doch das Abwasser von immer mehr Nidwaldner Haushaltungen und Industriebetrieben ungeklärt in den See. Längst war Nidwalden kein reiner Landwirtschaftskanton mehr, mit Gruben bei jedem Bauernhof. Darum machte man sich auch im Kanton in den 1960er-Jahren an die Planung einer Abwasserreinigungsanlage (ARA), um dem Problem Herr zu werden. Am 21. Juli 1971 war es so weit. Das Abwasser von Stans, Stansstad, Ennetmoos, Oberdorf, Dallenwil und Wolfenschiessen flutete die ARA Rotzwinkel. 13 Millionen Franken investierten diese sechs Gemeinden des Abwasserverbandes Rotzwinkel in die Kläranlage. Betriebsleiter Marcel Fres weiss:

«Es war die Zeit, als landauf, landab Kläranlagen gebaut wurden. Der Gesetzgeber liess nicht mehr zu, dass Abwässer ungeklärt in die Gewässer fliessen.»

«Der A2- und Rosstränkekanal ist mit seiner begrenzten Kapazität unsere Schwachstelle»

René Küchler, Verbandspräsident und Stansstader Gemeinderat, spricht von einem visionären Entscheid, den die sechs Nidwaldner Gemeinden damals gefällt hätten. «Der Zusammenschluss macht organisatorisch, wirtschaftlich wie auch geografisch Sinn.» Fragezeichen setzt er aus heutiger Sicht hinter die Standortwahl der ARA. «Der A2- und Rosstränkekanal, in welchen das gereinigte Abwasser eingeleitet wird, ist mit seiner begrenzten Kapazität unsere Schwachstelle. Am idealsten wäre eine Kläranlage gleich neben einem See oder einem Fluss. Da dieser Standort im Gebiet des Abwasserverbandes Rotzwinkel aber schlicht nicht existiert, bleibt dies Wunschdenken.» Und dicke unterirdische Leitungen für eine See-Einleitung durch dicht besiedeltes Gebiet zu legen, sei auch nicht praktikabel. Aus damaliger Sicht sei der damals noch fast unbebaute Rotzwinkel aber natürlich ein idealer Ort für eine ARA gewesen.



Der damalige Klärwärter Ruedi Flury im Kommandoraum, wie er sich im Jahr 2002 präsentierte. An diese Stelle traten Tastatur und Maus. Bild: Urs Flüeler (Stans, 30. April 2002)

In den fünfzig Jahren ihres Bestehens wurde die ARA stetig ausgebaut und modernisiert. Wie andere Kläranlagen in den 1980er-Jahren rund um den Vierwaldstättersee hat auch die ARA Rotzwinkel 1982 eine dritte Klärstufe eingebaut, um das Phosphatproblem in den Griff zu kriegen. Es half. Der Phosphatgehalt im Vierwaldstättersee ging zwischen 1979 und 1985 um gut zwei Drittel zurück.

Moderner, mit grösserer Kapazität und eigenem Kraftwerk

Bevölkerungswachstum, zusätzliche Industriebetriebe, strengere Vorschriften: Vor rund zehn Jahre wurden Pläne für eine weitere Modernisierung und Erweiterung geschmiedet. Und für rund 19 Millionen Franken zwischen 2011 und 2017 umgesetzt. Seither reinigen drei grosse Becken im Schichtbetrieb das Abwasser biologisch. «Mit den neuen Becken haben wir mehrere Reinigungsschritte zusammengelegt. In einem Becken findet nun der ganze biologische Reinigungsprozess sowie die Phosphorelimination statt», erläutert Marcel Fresa.

Früher wurde im sogenannten Durchlaufverfahren gereinigt, das heisst, das Abwasser durchströmte das Biologiebecken und in einem weiteren Becken der Nachklärung musste der Biologieschlamm wieder vom gereinigten Abwasser getrennt werden. Rund 7,5 Stunden lang reinigen die Bakterien das Wasser, die neue, leistungsstärkere Belüftung unterstützt diesen Prozess. Mit dem neuen System entspricht die ARA auch den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Diese schreiben für die ARA Rotzwinkel vor, dass Ammonium, eine Stickstoffverbindung, die sich im Gewässer zu Ammoniak umbilden kann und dann als Fischgift gilt, abgebaut werden muss. Auch ist die Reinigungskapazität nun auf 37'000 Einwohnerwerte ausgelegt, was rund 7000 mehr sind, als sie zurzeit verarbeiten muss.

Im Innern der ARA wälzen Pumpen das Wasser um.



Bild: Dominik Wunderli (Stans, 10. August 2021)

Die ARA ist aber auch ein Kraftwerk. Aus dem Schlamm in den Faultürmen wird Methangas gewonnen, das dazu verwendet wird, im Blockheizkraftwerk Strom und Wärme zu erzeugen. Gemäss Marcel Fresa werden damit 70 Prozent des eigenen Strombedarfs und mehr Wärme produziert, als die ARA selber braucht. So heizt die ARA über einen Wärmeverbund auch das Quartier im Gebiet Rotzbergstrasse Stansstad.

Der Ausbau geht weiter

Aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften wird bald eine weitere, vierte Reinigungsstufe notwendig sein. Mikroverunreinigungen, verursacht durch Medikamente, Haushaltschemikalien, Körperpflegeprodukte und Industrie, sollen damit herausgefiltert werden. Die ARA Rotzwinkel ist eine der rund hundert Anlagen, die vom Bund für den Ausbau dieser speziellen Technologie bestimmt wurden, wegen der Grösse sowie des Einleitungsgewässers. «Als wir uns vor rund zehn Jahren mit dem Ausbau der ARA beschäftigten, war die Technologie noch nicht so weit, auch spielten finanzielle und terminliche Überlegungen eine Rolle», erklärt René Küchler. Vorkehrungen seien aber bereits getroffen worden. Mit Sicherheit wird darum in ein paar Jahren die ARA Rotzwinkel wieder zur Baustelle. Denn bis 2040 muss diese vierte Reinigungsstufe in Betrieb sein.