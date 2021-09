Stans Bei den Nidwaldner Theaterkids geht's um Aktualität und Vergangenheit Mit «Tims Tutu» und «Back in Time» verabschiedet sich Walti Mathis nach einem Vierteljahrhundert als Leiter und Gründer der Nidwaldner Theaterkids.

Tim befreit als Spiderman zwei Ballerinas. Eine Szene aus dem Stück «Tims Tutu». Bild: PD (Stans, 9. September 2021)

Sie reisen in die wilden 1960er-Jahre, farbigen 70er, coolen 80er und die rappenden 90er-Jahre. Geraten dabei in den Sog der Jugendbewegungen dieser Jahrzehnte. Sie ärgern als ruppige Halbstarke die Spiesser, demonstrieren als grelle Hippies gegen den Vietnamkrieg, provozieren als wilde Punks die Queen und werden als rebellische Skater verhaftet. «Wir spielen die bewegenden letzten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, die ich als Kind, Jugendlicher und als Jugendarbeiter intensiv erlebt habe», schreibt Walti Mathis zum Stück «Back in Time», das er zusammen mit dem Jugendtheater der Nidwaldner Theaterkids geschrieben hat. Der Charme des Stücks liegt gemäss Walti Mathis darin, dass sich die Theaterkids selber spielen.

Beim Stück der jüngeren Theaterkids steht der wilde Junge Tim im Zentrum, der ein Tutu anzieht und so zur Schule geht. Dort löst er einen Sturm der Entrüstung aus. In «Tims Tutu» geht es um Mut, Selbstbestimmung, Toleranz und Freundschaft, aber auch um das Rollenverhalten von Jungen und Mädchen.

Bis 30 Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot jährlich

Mit diesen beiden Stücken, die Walti Mathis in Zusammenarbeit mit den Darstellern geschrieben hat, beendet er sein Engagement nach 25 Jahren als künstlerischer Leiter der Nidwaldner Theaterkids, die aus einem Kinder- und einem Jugendtheater bestehen. Auf ihn folgen Sylvie Kohler und Alina Trieblnig. Der Theaterpädagoge gründete 1997 die Nidwaldner Theaterkids zusammen mit dem Nidwaldner Museum. Seither nutzen jedes Jahr 25 bis 30 Kinder und Jugendliche dieses Theaterangebot, über 200 Schulklassen und rund 7000 Zuschauer besuchten die Aufführungen. Bis 2007 war das Nidwaldner Museum der alleinige Träger der Nidwaldner Theaterkids. Seit 2014 sind diese ein eigenständiger Verein.