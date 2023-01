Stans Speck, Spiegelei und Marco Odermatt: Restaurant im Länderpark richtet «Odi Fan Corner» ein Bald gibt es im Länderpark in Stans Marco Odermatt zum Sparpreis. Ab dem 7. Januar kann man seine Skirennen nicht nur auf einem Grossbildschirm mitverfolgen, sondern sich mit dem «Odi-Spezial-Menu» verköstigen.

Der Nidwaldner Skistar Marco Odermatt steht bald nicht nur in den Startlöchern, sondern auch auf dem Menu des Restaurants Zweifel 1898 im Länderpark in Stans. Zwischen 7. Januar und 11. März kann man im sogenannten «Odi Fan Corner» nicht nur auf einem Grossbildschirm «Odis» Rennen mitverfolgen, sondern sich auch verköstigen, wie die Migros in einer Mitteilung schreibt. Dafür gibt es an Skirenntagen sogar ein «Odi-Spezial-Menu»: ein Tagessalat oder eine Tagessuppe als Vorspeise, eine Käseschnitte mit Speck und Spiegelei als Hauptgang und ein Tagesdessert – zu einem Sparpreis von 19.50 statt 29.50 Franken, wie es weiter heisst.

Ob's Länderpark-Botschafter «Odi» wohl schmecken würde? Währschafter Kost scheint er zumindest nicht abgeneigt zu sein: Während seines Aufenthaltes in Chile vergangenen September postete der Skistar ein Bild auf Instagram, auf dem er genüsslich ein Riesenkotelett isst. (tos)