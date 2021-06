Stans Theatergesellschaft hat frischen Präsidenten und neue Statuten Wegen der ausgefallenen Theatersaison muss die Theatergesellschaft Stans einen Verlust hinnehmen.

Wohl einmalig in der Geschichte der Theatergesellschaft Stans fand die diesjährige Generalversammlung in Abwesenheit der Mitglieder statt. Rund 39 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder nutzten die Möglichkeit, schriftlich oder online über die Traktanden zu befinden.

Das letzte Amtsjahr des scheidenden Präsidenten Freddy Businger war pandemiebedingt äusserst schwierig und es waren hohe Flexibilität und Kreativität gefragt. So musste die Theaterproduktion «Matto regiert» Ende Oktober abgesagt werden. Dies, nachdem schon während Wochen geprobt, das Bühnenbild konstruiert, die Werbemassnahmen definiert und unzählige Besprechungen abge­halten worden waren. Alles, sogar das Schutzkonzept, wäre bereit gewesen. Glücklicherweise waren die Reaktionen sehr verständnisvoll und die Sponsoren er­laubten, die geleisteten Beiträge für die Saison 2022 einzusetzen.

Der neue Vorstand (von links): Daniela Bättig, Guido Mathieu, Nadia Würsch, Emanuel Wallimann, Othmar Kayser, Sonja Rapold und Manuel Unternährer. Bild: PD

Aber auch die Führung der Theatergesellschaft und die interne Kommunikation waren erschwert. Für die künstlerische Zukunft wurden aber dennoch erste Weichen gestellt. So besprach sich der Vorstand mit interessierten Regieleuten, die allenfalls ab 2024 am Theater an der Mürg wirken könnten. Auch die Stückwahlkommission bereitete die Saison 2023 vor.

Beträchtlicher Verlust in der Jahresrechnung

Wenig verwunderlich musste der Finanzchef Manuel Unternährer einen beträchtlichen Verlust bei der Jahresrechnung ausweisen. Der Fehlbetrag ist auf die Absage der Theatersaison und die ausgebliebenen Vermietungen zurückzuführen. Die Mieteinnahmen des Posthorns und tiefere Unterhaltskosten trugen dazu bei, dass diese Rechnung einen Gewinn ausweisen konnte.

Im Vorstand mussten an der Generalversammlung zwei Mitglieder ersetzt werden. Freddy Businger trat nach sechs Jahren als Präsident zurück. Er setzt sich seit Jahren für die Theatergesellschaft ein und stand auch hin und wieder als Spieler auf der Bühne. Der Vorstand dankte ihm für seinen langjährigen, innovativen und grossen Einsatz. Roger von Büren wirkte vier Jahre im Vorstand mit. Als Chef Infrastruktur war er für den Unterhalt des Theaters und des Posthorns verantwortlich. Auch ihm dankte der Vorstand für seine intensive Arbeit.

Quasi ein Comeback feierte Othmar Kayser, der bis 2019 bereits im Vorstand mitwirkte. Er stellte sich nicht nur als Mitglied des Vorstandes zur Verfügung, sondern war auch bereit, das Präsidium zu übernehmen. Guido Mathieu wurde als neuer Verantwortlicher für die Infrastruktur vorgeschlagen. Er hatte über Jahre als Beleuchter, in der Beiz und der Panorama-Bar mitgewirkt. Beide wurden als Vorstandsmitglieder gewählt, Othmar Kayser zudem als neuer Präsident.

Aktuell sind es 290 Mitglieder

In seinem Amt als Vorstandsmitglied wurde Emanuel Wallimann bestätigt. Er ist für den Bereich Werbung, Kommunikation und Sponsoring zuständig. Ebenfalls bestätigt in ihrem Amt als Revisorin wurde Simona Gabriel. Die Theatergesellschaft musste mit Heinz Odermatt von einem langjährigen, aktiven und liebenswerten Mitglied für immer Abschied nehmen. Fünf Personen traten aus der Theatergesellschaft aus, eine Person wurde neu aufgenommen. Die Theatergesellschaft zählt aktuell 290 Mitglieder.

Nicht nur ihren Vorstand, auch ihre 40-jährigen Statuten hat die Theatergesellschaft erneuert. Einige marginale formelle und materielle Ergänzungen und Anpassungen wurden nötig und führen nun zu mehr Rechtssicherheit. Die neuen Statuten und die ausführlichen Erklärungen und Kommentare des Vorstandes wurden den Mitgliedern zugestellt. Die Statuten wurden genehmigt und traten sofort in Kraft.

Vorbereitetes Stück soll 2022 auf Bühne kommen

Die anstehende Saison 2022 mit dem Stück «Matto regiert» von Friedrich Glauser kann viele Vorarbeiten nutzen, auch die Regie (Bettina Dieterle) und die künstlerischen Chargen haben für eine Wiederaufnahme zugesagt. Die Anfragen bei den Spielenden für die ihnen bereits zugeteilten Rollen laufen zurzeit. Im Oktober werden die Probearbeiten wieder aufgenommen. Die Premiere soll am 22. Januar 2022 stattfinden. Die Produktionsleitung liegt bei Sonja Rapold und Judith Meier.

Und in zwei Jahren feiert die Theatergesellschaft dann ihr 200-Jahr-Jubiläum. Hierzu wurden die Mitglieder bereits in die Ideenfindung für mögliche Aktivitäten miteinbezogen. Ein Organisationskomitee wird in nächster Zeit vom Vorstand berufen, um diese Ideen weiterzuentwickeln. (pd/lur)