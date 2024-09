Stans Überraschung: Der Kreisel Kreuzstrasse hat eine neue Signalisierung – das hatte bereits Folgen Der Kreisel Kreuzstrasse in Stans präsentierte sich am Donnerstag urplötzlich mit einer neuen Verkehrsführung. Das Bundesamt spricht von mehr Sicherheit. Doch schon gab es erste Schäden.

Da staunten die Fahrerinnen und Fahrer am Donnerstagmorgen nicht schlecht. Der Kreisel Kreuzstrasse in Stans hatte ein neues, ungewohntes Design, die Beschilderung hatte über Nacht geändert. Weder Kanton noch das Bundesamt für Strassen (Astra), zu dessen Perimeter der Kreisel gehört und das die neue Signalisierung in Auftrag gegeben hat, informierten im Vorfeld über die Änderungen.

Beim Kreisel Kreuzstrasse in Stans ist die Verkehrsführung geändert worden. Und bereits wird die Sicherheitslinie überfahren. Bild: Christian Pargger/PD (Stans,

29. Juli 2021)

Schon am Vormittag gab es denn auch auf unserer Redaktion erste Meldungen aus der Bevölkerung. Ein Anwohner bezeichnet die neue Signalisierung als «Vergewaltigung des Hauptverkehrs-Doppelkreisels». Man sehe diverse Autos, die von Stans Richtung Buochs die innere Spur nehmen und dann die neue Sicherheitslinie im Kreisel überfahren. Die LKW mit Sattel-Auflieger oder Anhänger von Richtung Pilatuswerke über den Kreisel nach Buochs touchierten beinahe die neuen hohen Markierungssteine.

Anwohner befürchtet mehr Staus und Unfälle

«Dieser Kreisel funktionierte bis jetzt tadellos», ist der Anwohner überzeugt. Zwischenfälle seien angesichts des Verkehrsaufkommens bisher äusserst selten gewesen. Jetzt seien Staus und Unfälle zu befürchten:

«Wenn ein Motorradfahrer diese neuen Markierungssteine anfährt, ist ein schlimmer Zwischenfall vorprogrammiert.»

Der Anwohner befürchtet gar, dass das «in einem Monat sicherlich wieder korrigiert wird und der Steuerzahler hat eine unnötige Übung finanziert».

Am Donnerstagnachmittag ist es dann auch bereits zu einem ersten Unfall gekommen, der einen Panneneinsatz nötig machte. Durch die schnelle Reaktion der Garage Pargger AG, die in unmittelbarer Nähe des Kreisels liegt, konnte ein grösserer Stau verhindert werden. Laut Inhaber Christian Pargger überfuhr ein Auto die Markierungssteine. Schaden: zwei Felgen defekt, zwei Reifen defekt, Unterboden defekt, Fahrwerk verstellt.

Am Donnerstag ist es bereits zu einem ersten Schadenfall im Kreisel gekommen. Bild: Garage Pargger/PD (Stans, 29. Juli 2021)

Das Astra, welches die neue Signalisierung angeordnet hat, bezeichnet den Kreisel Kreuzstrasse als «Unfallschwerpunkt». Er sei stark ausgelastet. Insbesondere die Zufahrt aus dem Engelbergertal habe in den Spitzenstunden die Kapazitätsgrenze erreicht und sei von Rückstaus betroffen. «Um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, wurden Sofortmassnahmen ausgearbeitet, welche zur Erhöhung der Sicherheit und der Leistungsfähigkeit des Kreisels beitragen. Die Umsetzung erfolgte in Absprache zwischen dem Astra, dem Kanton und der Verkehrspolizei Nidwalden, Pro Velo Unterwalden und der VCS Sektion Ob- und Nidwalden», schreibt das Astra.

Astra ist überzeugt: Sicherheit und Verkehrsfluss sind verbessert

Konkret sollen die Massnahmen durch Signalisationen, Markierungen und Trennelemente eine klarere Spurführung herbeiführen sowie Fahrstreifenwechsel reduzieren. Die angepasste Verkehrsführung ist rund um den Kreisel entsprechend ausgeschildert. So wurde zum einen die Ausfahrt in Richtung Buochs auf eine Spur reduziert. Zum anderen werden mit Trennelementen und einer zusätzlichen Wegweisung die Spuraufteilung für die Fahrt in Richtung Stans und die anderen Richtungen verdeutlicht. Am Donnerstagabend wurden die letzten der sogenannten Profiblock-Trennelemente verlegt. Bei diesem Massnahmenpaket handle es sich um eine übliche Massnahme, um Fahrwegüberschneidungen und Fahrstreifenwechsel zu reduzieren, so das Astra weiter.



Anwohner befürchten Gefahren durch die Trennelemente. Es handle sich um eine übliche Massnahme, sagt das Astra. Bild: Christian Pargger/PD (Stans,

29. Juli 2021)

Das Bundesamt ist überzeugt, mit den Massnahmen nicht nur die Verkehrssicherheit im Kreisel verbessert zu haben, sondern auch die Wartezeiten bei der kritischen Zufahrt aus dem Engelbergertal. «Im Rahmen von Projektstudien wurden umfassende Messungen und detaillierte Verkehrsflusssimulationen beim Kreisel Kreuzstrasse durchgeführt», so das Astra. Und weiter:

«Der Kanton liess weiter verschiedene Sofortmassnahmen prüfen. Aus der weiteren Zusammenarbeit ging die aktuelle Umgestaltung des Kreisels als Bestvariante hervor.»

Bleibt die Frage, warum nicht im Voraus über die Neuerungen informiert wurde? Eigentlich war eine Medienmitteilung geplant, die dann aber leider unterging. «Wir entschuldigen uns für dieses Versäumnis», schreibt das Astra.