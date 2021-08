Video: Leserreporter

Stans Video zeigt: Kreisel Kreuzstrasse ist ein Hindernis für Ausnahmetransporter Gleich mehrfach muss ein Schwertransport ansetzen, um im umgebauten Kreisel eine volle Drehung zu machen.

Am Freitagmorgen bekundete ein überlanger Ausnahmetransport etwelche Mühe, den Kreisel Kreuzstrasse zu befahren. Er fuhr aus Richtung Ennetbürgen begleitet von einer Polizeipatrouille und einem weiteren Fahrzeug in den Kreisel ein und beabsichtigte einmal rund herumzufahren und auf die Autobahneinfahrt in Richtung Luzern zukommen. Denn im kleineren Kreisel auf der anderen Seite der Autobahnüberführung konnte der Schwertransport keine Dreiviertel-Drehung machen.

Die neue Verkehrsführung im Doppelkreisel und insbesondere die Verengung der Spuren hinderten den Anhängerzug daran, entsprechend auszuholen, um die Kurve zu kriegen. Mehrere Minuten lang war der Kreisel mehr oder weniger blockiert und es kam zu Rückstaus auf den Zubringerarmen. Das Zugfahrzeugfahrzeug war schliesslich gezwungen neben der Spur aufs Gras auszuweichen. Er konnte dann seine Fahrt in Richtung Autobahnauffahrt fortsetzen. (mu)