Stans Winkelriedfeier lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Dorfplatz Zahlreiche Gäste durften an der traditionellen Feier viel Musik und Folklore geniessen.

Rund 2000 Besucherinnen und Besucher ehrten am vergangenen Samstag Arnold von Winkelried, den sagenhaften Helden der Schlacht bei Sempach von 1386. Noch immer hat die mythische Figur, die in der Schweizer Geschichte vor 636 Jahren eine entscheidende Rolle gespielt haben soll, eine grosse Bedeutung.

Rund 2000 Besuchende erlebten eine eindrückliche Winkelriedfeier. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)

Während sich die Abendsonne langsam hinter der Pfarrkirche Stans verabschiedete, strömten nach und nach Festbesucher auf den Stanser Dorfplatz. Sie alle erlebten ein herrliches Sommerfest.

«Ich wünsche den Ukrainern viele Winkelriede»

Ein alljährlich wiederkehrender Höhepunkt der Feier bildete der festliche Einzug der Behörden und Delegationen. Der Tambourenverein und die Harmoniemusik führten die Behördenvertreter an. Es folgten zahlreiche Fahnendelegationen und zuletzt die Trachtenvereinigung Stans.

Die Trachtenvereinigung beim Einzug. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)

In einer kurzen Ansprache erinnerte Gemeindepräsident Lukas Arnold an das Wunder, dass damals ein Haufen Eidgenossen gegen einen übermächtigen Gegner gesiegt hat. Was so eine Schlacht bedeute, werde mit dem Krieg in der Ukraine bewusst. «Solche Kriege produzieren Helden», spannte der Referent den Faden weiter. «Ich wünsche den Ukrainern viele Winkelriede», fügte Arnold an und meinte ergänzend: «Und uns wünsche ich, dass wir keine Helden mehr brauchen.»

14 Jahre auf Jolly and the Flytrap gewartet

Die Winkelriedfeier bildet alljährlich den Abschluss der Kulturveranstaltung Stanser Summer. Während zwölf Tagen traten insgesamt 13 Formationen auf dem Dorfplatz auf. Zufrieden zeigte sich Lyn Gyger, Gemeinderätin und Präsidentin der Kulturkommission: «Für das Dorfleben ist die Winkelriedfeier ein Highlight.» Das persönliche Highlight von Gyger war allerdings der Auftritt von Jolly and the Flytrap am vergangenen Donnerstag. Mit 800 Besuchern erreichte dieser Auftritt einen Rekord. «Auf diese Gruppe haben wir 14 Jahre gewartet.»

Lyn Gyger, Präsidentin der Kulturkommission, und Gemeindepräsident Lukas Arnold. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)

Für Lyn Gyger war es die erste Winkelriedfeier als Verantwortliche. Vor zwei Jahren fand der Stanser Summer coronabedingt nicht statt, im vergangenen Jahr die Winkelriedfeier. «Es ist schön, nach den anstrengenden Jahren wieder eine Veranstaltung durchzuführen», sagte Moderatorin Chantal Werren treffend, bevor sie die Bühne für die Formation Pflanzplätz freigab. Seit mehr als 20 Jahren erfreuen Simon Dettwiler, Jürg Nietlispach und Thomas Aeschbacher ihr Publikum mit moderner und eigenwilliger Volksmusik. Bei ihrem Auftritt an der Winkelriedfeier wurde das Trio durch Andi Gabriel (Violine) und Elias Menzi (Hackbrett) verstärkt. Dazwischen hatten die Dorfvereine ihren Auftritt, während die Stanser Turnvereine für das leibliche Wohl sorgten.

Das Trio Pflanzplätz mit Verstärkungen. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)

Alphornklänge und Feuerwerk

Den grössten Eindruck hinterliess die Alphorngruppe. Insgesamt 16 Alphornbläser, davon vier Frauen, stellten sich vor dem Winkelried-Denkmal auf. Mit Alphornklängen, die unter die Haut gingen, verbanden sie den historischen Hintergrund mit Volkskultur und urchigem Brauchtum. Dahinter warfen einige Fahnenschwinger – auch hier war eine Frau dabei – ihre Fahnen in die Höhe. Für diesen eindrücklichen Auftritt erntete die Gruppe einen grossen Applaus. Den absoluten Höhepunkt bildete ein prächtiges Feuerwerk, welches zu später Stunde mit Musikbegleitung gezündet wurde.

Alphornbläserinnen und -bläser sorgten mit den Fahnenschwingenden für urchige Stimmung. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)