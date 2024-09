Stans «Wir leben vom Feedback unserer Gäste» – Persisches Restaurant bietet iranische Spezialitäten Die zwei aus dem Iran geflüchteten Brüder Armin und Arash Faragollah erfüllen sich in Stans den Traum eines persischen Restaurants.

Armin Faragollah (links) und sein Bruder Arash in ihrem persischen Restaurant Farah in Stans. Bild: Melissa Siegfried (Stans, 5. 6. 2023)

Was für ein Bild entsteht in Ihrem Kopf, wenn Sie an die orientalische Küche denken? Ist es etwa ein Haufen voller verschiedener Gewürze auf einem Bazar? Oder sind es die farbigen und fleischhaltigen Mahlzeiten mit etwas Schärfe? Klar ist, persische Spezialitäten gehören dazu – und genau solche gibt es nun auch in Stans.

«Mirza Ghasemi», «Kebab Soltani» oder «Bastani Akbar Maschti» sind nur einige der Menüs, die im «Farah» serviert werden. Von Vorspeisen über Hauptgänge bis hin zu Desserts dreht sich im Restaurant alles um die persische Küche. Seit dem 6. März haben die beiden Brüder Armin und Arash Faragollah die Tore ihres orientalisch eingerichteten Lokals an der Stansstaderstrasse 11 geöffnet.

Zur Erklärung für diejenigen, die den Orient erst am Entdecken sind: «Mirza Ghasemi» ist ein Dip aus grillierten Auberginen und Tomaten mit Knoblauch, Ei und persischen Gewürzen, «Kebab Soltani» ist der beliebteste Kebab im Iran aus Lammfleisch und Rinderhackfleisch, dazu gibts Reis, Fladenbrot und Gemüse. Und «Bastani Akbar Maschti» ist ein hausgemachtes Safran-Eis mit Pistazien.

«Eine offizielles Eröffnungsfest werden wir erst noch organisieren, wenn wir uns richtig eingelebt haben», sagt der 30-Jährige Armin. Er und sein Bruder Arash Faragollah hatten den Traum bereits seit ihrer Kindheit, sich eines Tages selbstständig zu machen. «Meine Leidenschaft zum Kochen wurde schon sehr früh zu einem Hobby», so Arash. Er ist das Herz des Restaurants und steht die meiste Zeit in der Küche.

«Die Rezepte und das Kochen habe ich von klein auf von meiner Mutter abgeschaut», so der 39-Jährige. «Die persische Küche ist sehr vielfältig aufgrund ihrer Gewürze.» Die Spezialitäten des Hauses sind die Fleisch- und Gemüsegerichte vom Grill, serviert mit Reis. In ihren Gerichten ist fast überall Safran drin.

«Ein Gewürz, das dem Geschmack des Essens den nötigen Kick gibt», sagt Arash. Nebst den nicht alltäglichen Gerichten versteckt sich in der Menükarte das selbst gemachte Safran-Eis. Dieses macht Arash nach traditioneller persischer Art.

«Farahs Mazze-Teller», das sind fünf verschiedene persische Vorspeisen. Bild: PD

Die beiden sind aus dem Iran geflüchtet und in Giswil aufgewachsen. Armin kam 2003 mit seinen Eltern in die Schweiz, Arash ein Jahr später. Seit 19 Jahren arbeitet Arash in der Gastronomie und ergänzte seine Erfahrungen mit einem Wirtepatent. Armin ging einen anderen Weg und ist gelernter Maurer und momentan in der Ausbildung zum Bauleiter.

«Mein Traum war es, seit ich denken kann, Häuser zu bauen», sagt Armin schmunzelnd, worauf Arash kommentiert: «Und mein Traum war es schon immer ein eigenes Restaurant zu haben, wo ich die Gerichte kochen kann, die ich liebe.» Die ganze Familie unterstützen die zwei wo sie nur können. «Unsere Eltern kommen viel vorbei und helfen uns bei jeglichen Arbeiten», sagt Armin. Sei es im Service, in der Küche oder beim Aufräumen. Der Zusammenhalt in ihrer Familie sei sehr gross.

«Da wir keine Laufkundschaft haben und auf dem Land ein Produkt anbieten, das spezieller ist, müssen wir wissen, wie es den Gästen gefällt und ob es ihnen schmeckt.» So kann es sein, dass Armin oder Arash nachfragen, wenn der Teller nicht leer gegessen wurde. Anfangs seien sie oftmals darauf hingewiesen worden, dass die Portionen sehr gross seien. «Wir passen uns ständig an, um besser zu werden», so Arash. «Denn wir leben vom Feedback unserer Gäste.»

Das Innenleben des persischen Restaurants Farah in Stans. Bild: Melissa Siegfried (Stans, 5. 6. 2023)

Die Gastfreundschaft steht bei den beiden Restaurantbesitzern im Vordergrund. «Das ist nicht nur ein Klischee, es ist uns wichtig, dass unsere Gäste sich wohl fühlen bei uns.» Das Restaurant ist von Dienstag bis Sonntag morgens von 9 Uhr bis abends um 22 Uhr geöffnet, wobei es auch zwischendurch Kaffee und Kuchen gibt. Oder eben Safranglace.