Stans Zeit des Zusammenseins: Schülerinnen schenken Asylsuchenden selbst gebackene Guetzli Süsse Überraschung für die Bewohnenden der Asylunterkunft in Stans: Kollegi-Schülerinnen der 6. Klasse haben ihnen selbst gebackene Weihnachtsguetzli überbracht.

Kollegi-Schülerinnen und Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger übergeben Geflüchteten die Guetzli. Bild: PD

Sechs Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse des Kollegiums Stans haben die Adventszeit zum Anlass genommen, um eine gute Tat für andere Menschen zu verbringen, schreibt die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektion in einer Medienmitteilung. Im Rahmen ihres Wahlfachs zu Ethik und Religion kamen sie auf die Idee, den Asylsuchenden in der Asylunterkunft Stans in Form von selbst gebackenen Guetzli eine kleine Freude zu bereiten. Die Adventszeit sei die Zeit des Zusammenseins, deshalb wollten sie bewusst Menschen, die sich oft alleine fühlten und kein einfaches Leben hätten, überraschen, begründen die Maturandinnen ihre Initiative.

Nun haben sie am vergangenen Donnerstag den Geflüchteten persönlich fünf Kilogramm Weihnachtsguetzli überbracht. Auch Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger war bei dieser Aktion anwesend. «Eine schöne Aktion, die Unterstützung verdient. Wir mussten keinen Moment überlegen, als die Anfrage an unser Amt für Asyl und Flüchtlinge kam», lässt sich Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger zitieren. «In solchen Zeiten sind Gesten wie diese ein kleiner Lichtblick.» (sok)