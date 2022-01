Stans Zwei Autos kollidieren beim Kreisel Kreuzstrasse – ein Autofahrer verlässt die Unfallstelle frühzeitig Am Montagabend sind in Stans beim Kreisverkehrsplatz Kreuzstrasse zwei Fahrzeuge zusammengestossen. Ein Lenker entfernte sich danach ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern.

Der Unfall hat sich am Montag, 17. Januar gegen 19.30 Uhr ereignet. Ein Lenker fuhr von Stans her kommend in den Kreisel Kreuzstrasse ein, gleichzeitig bog ein Autofahrer aus Richtung Engelberg in den Kreisel ein. Die beiden Autos kollidierten seitlich. Der aus Engelberg herkommende Fahrer fuhr anschliessend in Richtung Buochs weiter, ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug dürfte am linken vorderen Kotflügel eine Beschädigung aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich gemäss Polizei um einen dunklen Personenwagen, mutmasslich der Marke Skoda. Der Lenker des besagten Autos oder Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug oder Unfall machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter 041 618 44 66 melden. (spe)