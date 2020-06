Stans: Zwei Verletzte bei Unfällen mit einem Velo und einem E-Bike Auf der Kreisverkehrsfläche Kreuzstrasse in Stans ist ein Velofahrer bi einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Bei einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem E-Bike auf der Ennetbürgerstrasse ist der Zweiradlenker ebenfalls verletzt worden.

(zim) Ein Velofahrer fuhr am Freitag, 6.37 Uhr, auf der Buochserstrasse von Stans herkommend in die Kreisverkehrsfläche Kreuzstrasse ein. Dabei kam es auf dem rechten, äusseren Fahrstreifen mit einem von Oberdorf einfahrenden Auto zu einer rechtwinkligen Kollision. Dadurch kam der Velofahrer laut einer Meldung der Kantonspolizei Nidwalden zu Fall. Dabei verletzte er sich und musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital überführt werden.

Zum zweiten Unfall kam es als ein Lieferwagenlenker um zirka 14.40 Uhr von der Zubringerstrasse der Pilatus Flugzeugwerke AG nach links in die Ennetbürgerstrasse abbog. Er kollidierte dabei laut Polizeiangaben rechtwinklig mit einem in Richtung Stans fahrenden, vortrittsberechtigten 89-jährigen Lenker eines E-Bikes. Auch dieser Zweiradlenker verletzte sich und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt. Die Art und Schwere der Verletzungen sind bis anhin nicht bekannt.

Beide Fälle werden durch die Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.