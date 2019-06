Stanser erleben ein Gratis-Fussballspiel Wie an der Herbst-Gemeindeversammlung angekündigt, sollen die Stanser in den Genuss eines Gratis-Spiels der ersten Fussball-Mannschaft im Eichli kommen.

Der FC Stans - hier zuhause gegen den FC Gunzwil. (Bild: Boris Bürgisser, 25. Mai 2019)



(pd/mvr) Der Grund ist, dass sie mit ihrem grosszügigen Ja die Sanierung des Kunstrasens ermöglicht haben. Diese Einladung wird nun wahr gemacht. Das Spiel findet am Freitag um 20.30 Uhr statt. Es ist das letzte 2.-Liga-Heimspiel der Saison. Im Anschluss findet die Saison-end-Party statt. Auch dazu ist der Eintritt kostenlos. Am Freitag, 28. Juni, feiert ferner der Friday Night Cup sein Zehnjähriges. Das Fussballplauschturnier beginnt um 17.30 Uhr in diversen Kategorien. Am Wochenende darauf steigt das kantonale Schülerturnier.